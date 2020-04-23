108課綱公民／罷工非鬧事！勞動教育首度獨立成章

為提升民眾勞權意識，108課綱首將普通高中公民科的勞動權益概念獨立成章，必修課要說明個別和集體勞權，部分教科書版本也製表解說罷工程序。就業導向的技術型高中涉及建教合作，教育部規定學生上職業安全等職前訓練課，108學年起另增兩小時的性別平等課程，防治職場性騷擾。

108課綱明定，普通高中必修的公民學分要納入個別勞動權益，以及勞工的自由結社、罷工和集體談判等集體勞動三權內涵；另要討論政府為何立法保障平等的市場勞動參與、資方為何不能在勞動契約上享有完全締約自由等。

為促進性別平等，新課綱也將家務勞動和性別角色分工從選修挪為必修，並討論家務分工對兩性投入就業市場的影響。

教育部國教署公民與社會學科中心執行秘書、台南一中公民老師郭復齊說，勞動相關概念本散落在法律、經濟等單元，新課綱則獨立成半至一章。日前航空業罷工受關注，不少老師將時事融入課堂，帶學生討論罷工不是鬧事，可能是不得已之舉，以及罷工行動中的勞方與資方觀點。也有老師投入教師工會，上課時和學生分享自身經驗。

技術型高中學生涉及校外實習，國教署規定高一、高二在校，高三在職場的階梯式建教生實習前要接受14小時的職前訓練，包括勞動權益、衛生安全、工廠組織、勞資關係等。108學年職前訓練再增加兩小時的性別平等及性騷擾防治，讓學生懂得保護自己；另按不同群科，規定校方安排72小時的專業課程。

建教制度已實行50年，教育部統計，108學年全台約1.8萬名建教生。國教署定期執行建教生權益調查，這個月調查1.1萬名建教生的最新結果顯示，建教生在「契約保險」、「訓練時間」及「性騷擾防治」三面向的填答情形為「普通」而非良好或非常良好，仍有進步空間。

國教署表示，將持續強化基礎及職前訓練課程，建立學生的勞動權益和性別平等相關知能，並向建教合作機構及學校溝通，加強宣導落實職場合法工作條件及尊重性平等規定。

國教署表示，教育部今年實地專案考核55家建教合作機構，發現三家建教合作機構違規，將依法裁罰，未來也將加強考核機制。