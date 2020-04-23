世界閱讀日 教長推薦4本書勉學子終身學習

今天是世界閱讀日，教育部長潘文忠在他的臉書粉絲專頁上推薦四本書，包括余浩瑋的「老師，我可以叫你一聲爸爸嗎」、幸佳慧「蝴蝶朵朵」、王政忠「老師，你會不會回來？」，以及藍偉瑩的「教學力：深化素養學習的關鍵」。他也說閱讀是讓孩子成為終身學習者的最佳方式之一。

潘文忠說，書不僅是知識的載體與成長的養分，陪伴我們探索世界、體驗故事、感受活力；書也在我們人生不同階段與境遇中，陪伴我們療癒、省思，走向下一個階段。

為讓閱讀從小扎根，潘文忠說，在校園裡，教育部已辦理各式閱讀推廣活動，設置閱讀推動教師，引導更多孩子的閱讀種子發芽；為了弭平城鄉落差，特別強化偏鄉與非山非市學校相關資源投入，包括讀書會、閱讀寫作營隊與數位閱讀，更與民間夥伴攜手合作，以巡迴方式協助辦理閱讀活動。

潘文忠表示，為讓更多朋友享受閱讀，教育部也補助學校設置「社區共讀站」、舉辦最美共讀站評選，希望有學校的地方，就能有宛如咖啡廳的公共閱讀空間。國家圖書館也致力於各項公共圖書館計畫推動，充實館藏、辦理工作坊、分享會。根據統計，去年全台有8130萬冊的圖書被借閱。