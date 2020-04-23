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高中特招術科測驗周六登場 全程戴口罩、家長不能陪

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
全國高級中等學校特色招生專業群科甄選入學之術科測驗將於周六登場。圖 / 新北市教育局提供
全國高級中等學校特色招生專業群科甄選入學之術科測驗將於周六登場。圖 / 新北市教育局提供

全國高級中等學校特色招生專業群科甄選入學之術科測驗將於周六(4月25日)登場，因應新冠肺炎疫情，新北市教育局表示，此次新北場約有千名考生，測驗當日由術科測驗學校提供1片口罩，考生需全程配戴，另外，不開放家長陪考，若有特殊需求可提出申請，經同意後才可進入校園。

新北教育局指出，測驗當日，所有考生需在進校門及試場前各量一次體溫，若有發燒、上呼吸道等症狀，將引導至隔離試場進行測驗，為配合考場防疫措施，考生可提早到試場，以免因人數過多耽誤報到時間，另為了解考生健康狀況，測驗日請考生務必繳交健康聲明書。

此外，所有的術科測驗學校皆不開放家長陪考，若有特殊需求，如考生身心障礙、重大傷病或突發傷病，才可申請陪考，但仍應量測體溫並符合規定、全程配戴口罩，且於指定地點等候。若因居家隔離、居家檢疫或滯留國外無法返國之考生，可於5月9日(星期六)參加招生學校補辦測驗。

新北教育局長張明文表示，各適性入學管道中，特色招生專業群科甄選入學，對於具職業傾向的學生是一個重要入學管道，新北防疫會做到滴水不漏，考前所有術科試場皆進行清潔消毒，考場所有人員全程戴口罩、量測體溫，並掌握居家隔離或居家檢疫考生名單，以最高規格防疫措施保障考生健康及權益。

新北教育局表示，測驗學校相關防疫注意事項、測驗崗位、隔離試場(測驗)安排及工具表等資訊，都已公告於三重商工及各招生學校網站，請家長及考生留意網站上相關訊息。

全國高級中等學校特色招生專業群科甄選入學之術科測驗將於周六登場。圖 / 新北市教育局提供
全國高級中等學校特色招生專業群科甄選入學之術科測驗將於周六登場。圖 / 新北市教育局提供

教育局 疫情

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