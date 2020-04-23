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高中特招術科測驗周六登場 全程戴口罩、家長不能陪
全國高級中等學校特色招生專業群科甄選入學之術科測驗將於周六(4月25日)登場，因應新冠肺炎疫情，新北市教育局表示，此次新北場約有千名考生，測驗當日由術科測驗學校提供1片口罩，考生需全程配戴，另外，不開放家長陪考，若有特殊需求可提出申請，經同意後才可進入校園。
新北教育局指出，測驗當日，所有考生需在進校門及試場前各量一次體溫，若有發燒、上呼吸道等症狀，將引導至隔離試場進行測驗，為配合考場防疫措施，考生可提早到試場，以免因人數過多耽誤報到時間，另為了解考生健康狀況，測驗日請考生務必繳交健康聲明書。
此外，所有的術科測驗學校皆不開放家長陪考，若有特殊需求，如考生身心障礙、重大傷病或突發傷病，才可申請陪考，但仍應量測體溫並符合規定、全程配戴口罩，且於指定地點等候。若因居家隔離、居家檢疫或滯留國外無法返國之考生，可於5月9日(星期六)參加招生學校補辦測驗。
新北教育局長張明文表示，各適性入學管道中，特色招生專業群科甄選入學，對於具職業傾向的學生是一個重要入學管道，新北防疫會做到滴水不漏，考前所有術科試場皆進行清潔消毒，考場所有人員全程戴口罩、量測體溫，並掌握居家隔離或居家檢疫考生名單，以最高規格防疫措施保障考生健康及權益。
新北教育局表示，測驗學校相關防疫注意事項、測驗崗位、隔離試場(測驗)安排及工具表等資訊，都已公告於三重商工及各招生學校網站，請家長及考生留意網站上相關訊息。
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