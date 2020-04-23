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阿中在看你！台科大生kuso立體海報 提醒民眾戴口罩
新冠肺炎疫情肆虐，為提醒民眾帶上口罩，台科大設計系學生設計「阿中在看你」立體海報，以衛福部長陳時中及行政院政務委員唐鳳為主角，提醒民眾戴口罩、勤洗手。
台科大設計系學生江弈辰、張皓評的畢業作品主題為「城市OK蹦」，將城市中的問題當作傷口，希望自己的設計成為OK繃，能撫平城市中的問題，因此兩人設計能提醒防疫的立體海報，以及可張貼在透明防疫隔板上的造型貼紙。
團隊表示，「阿中在看你」是一系列可供民眾自行DIY製作的海報，靈感來自於街頭巷弄的土地公海報，新北市隨處可見清潔隊或里長在電線杆上或牆上張貼的神明告示海報，嚇阻民眾亂丟垃圾。
為了加強「在看」的感覺，團隊運用視覺錯視效果，製作立體海報，並加入現在最熱門的防疫宣導概念，設計「阿中在看你」立體海報。除了陳時中款，團隊也設計唐鳳「請勤洗手、多消毒」、山姆大叔「PUT YOUR MASK ON」等總計4款立體海報，供一般民眾上網下載。
此外，台科大另外一組同學的抗菌洗手輔助裝置「Drodroo」，是由設計系黃譯萱、黃品晴共同設計，利用抗菌不銹鋼材料，設計出造型可愛的洗手輔助裝置，可連接在一般的水龍頭，只要轉動裝置摩擦表面抗菌不鏽鋼，不用肥皂也能帶走手上細菌，讓洗手變有趣，提高孩童洗手意願，幫助小朋友保持手部清潔。
黃譯萱表示，要讓小朋友落實正確洗手步驟有一定困難，為了讓小朋友願意洗手、喜歡洗手，她們將洗手輔助裝置打造成玩具的造型，讓小朋友可以觸摸並轉動裝置，過程中手上的細菌透過抗菌不鏽鋼，達到清潔的效果。
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