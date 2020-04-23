快訊

新莊挑水巷老屋遭拆 苦無文資銀行保存珍貴建材

騎吃到飽方案外送限期轉商用專案 違者5月10起直接罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿中在看你！台科大生kuso立體海報 提醒民眾戴口罩

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
新冠肺炎疫情肆虐，為提醒民眾帶上口罩，台科大設計系學生設計「阿中在看你」立體海報，以衛福部長陳時中及行政院政務委員唐鳳為主角，提醒民眾戴口罩、勤洗手。圖／台科大提供
新冠肺炎疫情肆虐，為提醒民眾帶上口罩，台科大設計系學生設計「阿中在看你」立體海報，以衛福部長陳時中及行政院政務委員唐鳳為主角，提醒民眾戴口罩、勤洗手。圖／台科大提供

新冠肺炎疫情肆虐，為提醒民眾帶上口罩，台科大設計系學生設計「阿中在看你」立體海報，以衛福部長陳時中及行政院政務委員唐鳳為主角，提醒民眾戴口罩、勤洗手。

台科大設計系學生江弈辰、張皓評的畢業作品主題為「城市OK蹦」，將城市中的問題當作傷口，希望自己的設計成為OK繃，能撫平城市中的問題，因此兩人設計能提醒防疫的立體海報，以及可張貼在透明防疫隔板上的造型貼紙。

團隊表示，「阿中在看你」是一系列可供民眾自行DIY製作的海報，靈感來自於街頭巷弄的土地公海報，新北市隨處可見清潔隊或里長在電線杆上或牆上張貼的神明告示海報，嚇阻民眾亂丟垃圾。

為了加強「在看」的感覺，團隊運用視覺錯視效果，製作立體海報，並加入現在最熱門的防疫宣導概念，設計「阿中在看你」立體海報。除了陳時中款，團隊也設計唐鳳「請勤洗手、多消毒」、山姆大叔「PUT YOUR MASK ON」等總計4款立體海報，供一般民眾上網下載。

此外，台科大另外一組同學的抗菌洗手輔助裝置「Drodroo」，是由設計系黃譯萱、黃品晴共同設計，利用抗菌不銹鋼材料，設計出造型可愛的洗手輔助裝置，可連接在一般的水龍頭，只要轉動裝置摩擦表面抗菌不鏽鋼，不用肥皂也能帶走手上細菌，讓洗手變有趣，提高孩童洗手意願，幫助小朋友保持手部清潔。

黃譯萱表示，要讓小朋友落實正確洗手步驟有一定困難，為了讓小朋友願意洗手、喜歡洗手，她們將洗手輔助裝置打造成玩具的造型，讓小朋友可以觸摸並轉動裝置，過程中手上的細菌透過抗菌不鏽鋼，達到清潔的效果。

新冠肺炎疫情肆虐，為提醒民眾帶上口罩，台科大設計系學生設計「阿中在看你」立體海報，以衛福部長陳時中及行政院政務委員唐鳳為主角，提醒民眾戴口罩、勤洗手。
新冠肺炎疫情肆虐，為提醒民眾帶上口罩，台科大設計系學生設計「阿中在看你」立體海報，以衛福部長陳時中及行政院政務委員唐鳳為主角，提醒民眾戴口罩、勤洗手。

台科大

延伸閱讀

口罩實名制3.0 唐鳳超商實測

聯合筆記／蔡英文道歉了 蘇貞昌呢？

菲媒刊陳時中專文：傳染病無國界 世衛需要台灣

歐美以抗體檢測擬定復工策略 陳時中：台灣不適用

相關新聞

愛上閱讀魔法課程：文學背包客走讀、說書達人秀、闖關帶回書籍與書籤

聯合報系民調中心進行「一○七年民眾閱讀行為調查」，提供台灣閱讀實況，逾4成受訪者 去年一整年沒看過書。我們不只要尋找台灣的閱讀力，也要從校園閱讀扎根，因此，迎接4月23日「世界閱讀日」的來臨，成為每年圖書館經營計畫重要的關鍵點，世界閱讀日是「世界文化日曆」

阿中在看你！台科大生kuso立體海報 提醒民眾戴口罩

新冠肺炎疫情肆虐，為提醒民眾帶上口罩，台科大設計系學生設計「阿中在看你」立體海報，以衛福部長陳時中及行政院政務委員唐鳳為...

全民英檢、多益英聽開窗考 設重播SOP防噪音干擾

今年國中會考因應新冠肺炎防疫，試場兼開門窗與冷氣，但憂外部噪音干擾，英聽停考一年。同樣包含英聽測驗的多益、全民英檢試務單...

陸生聯招會保住1500個招生名額 開放在台陸生申請升學

我國陸生學位生約8000人，中國大陸教育部9日表示要暫停陸生來台，衝擊我國大學生源。下一學年我國能開放多少陸生名額，陸生...

世界閱讀日 教部：偏校閱讀老師將增至120人

今天是世界閱讀日，教育部國教署表示，為持續提升閱讀風氣、強化教育基礎，去年核定322所國小、165所國中增設「閱讀推動教...

葉永鋕逝世20年 教長：性平教育推動之路仍漫長

教育部推動性別平等教育至今20年，教育部長潘文忠表示，推動過程中挑戰多，也發生令人心疼的個案。往後的推動之路還非常漫長，...

親子天下【教育新創20+】名單公布 全台最具創新力道20家教育新創登場

長期經營華文圈教育創新生態圈的親子天下，今日公布首屆【教育新創20+】入選名單，【教育新創20+】為國內少數針對「教育」新創量身打造的加速器計畫，此計畫為親子天下從2017年開始連年推行「教育創新100」系列活動

禁用Zoom之後 教育部全新遠距教學影片上架

新冠疫情帶動線上教學需求，不過許多中小學老師最初備課用的視訊軟體Zoom，日前因資安問題停用。教育部資科司今天表示，新的...

旺宏科學獎報名至5月31日 金牌得主享40萬元獎金

旺宏教育基金會表示，第十九屆旺宏科學獎即日起到5月31日開放報名，其中旺宏獎及金牌獎分別可獲得大學四年獎學金新台幣48萬...

11所大學開27門先修課 高中生修課可抵免學分

大學招生委員會聯合會委託中央大學建立「全國大學先修課程暨認證資訊平台」，今年有11所大學開27門課，高中生利用暑假提前修...

教育部花1億元改善偏校校舍 盼降低偏鄉師流動率

教育部表示，國教署協助偏遠地區公立高中改善宿舍環境，去年已投入一億元經費。今年度持續執行計畫，再補助17校辦理25棟宿舍...

聚忻程式課程 翻轉傳統教育思維

資訊世代的衝擊，程式設計已成為世界新趨勢，進駐桃園市府青年事務局新明青創基地的聚忻科技顧問有限公司，以有趣的程式教育激發...

熱門新聞

泰晤士SDGs全球排名出爐 我國這兩所大學入總榜

中山大學校長為白狼演講風波道歉 包正豪批從眾媚俗

張安樂中山大學演講惹議 教部不同意用深耕經費

薇閣小學爆禁政戰教師子女到校 校方：只是請家長盡量

會考英聽喊卡 師嘆枉費教學努力

防疫升高！台南校園全面禁入 無圍牆實驗小學憂缺口

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。