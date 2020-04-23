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陸生聯招會保住1500個招生名額 開放在台陸生申請升學

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
109學年我國大學共有1500個陸生名額，提供已經在台的陸生申請升學。圖為大學上課示意圖。本報資料照片
109學年我國大學共有1500個陸生名額，提供已經在台的陸生申請升學。圖為大學上課示意圖。本報資料照片

我國陸生學位生約8000人，中國大陸教育部9日表示要暫停陸生來台，衝擊我國大學生源。下一學年我國能開放多少陸生名額，陸生聯招會總幹事張鴻德今天表示，陸方代表沒對人數表示意見，我方已確定設1500個碩博生名額，提供給已經在台灣念大學，有意繼續留台攻讀碩博士的陸生。至於各大專校院有多少名額，教育部正審核中。

大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會總幹事、南台科技大學副校長張鴻德說，我國各大學歷來一年開放3800名陸生來台就學，原定是兩岸每年12月確認名額，但因疫情等因素，下一學年的名額遲遲未定案。他也是9日才接到陸方公告，而後陸生聯招會與陸方窗口達成共識，談定1500個名額給在台陸生升學。

但受限於陸方禁令，張鴻德說，1500個名額不見得招滿。往年陸生來台念學士班或碩士班，一年約800人繼續往上升，留台就讀碩博士班。

今年受新冠肺炎疫情影響，這學年有些應屆畢業的陸生目前在中國大陸採遠距學習。如果兩岸談定這些學生能繼續升學，陸生聯招會將全力協助大學招收這批陸生，包括報名、甄選和審查方式，都將因應疫情變化，提出應變方案。

陸生 疫情 教育部 新冠肺炎

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