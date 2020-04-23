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世界閱讀日 教部：偏校閱讀老師將增至120人

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
彰化華南國小圖書室獲選為最美閱讀站。圖／國教署提供
彰化華南國小圖書室獲選為最美閱讀站。圖／國教署提供

今天是世界閱讀日教育部國教署表示，為持續提升閱讀風氣、強化教育基礎，去年核定322所國小、165所國中增設「閱讀推動教師」，108學年核定487人，包括偏鄉學校59名。109學年偏鄉學校將提高到約120名，讓推動閱讀相關資源更有效運用。

閱讀推動老師的工作是協助學校整合校內外閱讀資源，並規畫校內圖書資訊利用教育及閱讀推廣。教育部說，為提升教師閱讀理解策略及應用，分區研發各領域閱讀理解的教學策略，以及多文本閱讀教學模式，再搭配相關研習，培養更多閱讀理解種子教師。

國教署也說，109學年共補助817所國中小學辦理閱讀推廣活動，其中包含295所偏遠地區學校，同時與民間團體合作進行偏鄉學校閱讀推廣巡迴，提供數位閱讀教材，增加學生興趣。

為引導學生培養良好的閱讀習慣，國教署表示也與各地方政府、民間團體合作，長期投入相關資源辦理各類閱讀推廣活動。例如國中小晨讀活動持續舉行，每學年小一新生的閱讀推廣活動，也在108學年度擴大至國中新生，讓國中小新生人手一本適齡圖書。

針對圖書館設施設備，教育部國教署2017年起配合前瞻基礎建設四年計畫，補助各地方政府及國立學校設置「學校社區共讀站」，優先改善或新增圖書館（室），營造師生優質閱讀環境外，也開放社區居民共享，讓閱讀更加推廣，目前已有756校獲補助辦理。此外，去年也舉辦「最美共讀站」評選，鼓勵親近閱讀。

國教署表示，將持續舉辦「閱讀磐石獎」評選，表揚閱讀績優學校、團體及個人，而為整合民間相關力量，也將持續合作舉行偏鄉國中小閱讀推廣活動，如搭配補助偏遠地區國中小辦理班級讀書會、閱讀與寫作營隊等，持續均衡城鄉閱讀資源。

偏鄉學校 教育部 圖書館 世界閱讀日

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