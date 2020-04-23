愛上閱讀魔法課程：文學背包客走讀、說書達人秀、闖關帶回書籍與書籤

愛上閱讀的N種魔法

聯合報系民調中心進行「一○七年民眾閱讀行為調查」，提供台灣閱讀實況，逾4成受訪者 去年一整年沒看過書。我們不只要尋找台灣的閱讀力，也要從校園閱讀扎根，因此，迎接4月23日「世界閱讀日」的來臨，成為每年圖書館經營計畫重要的關鍵點，世界閱讀日是「世界文化日曆」不可缺少的一頁，同時，也是每位圖書館經營者會特別關注的日子。

423屬於全世界每位人民的閱讀日，每年如何推陳出新，利用不同形式與課程活動吸引學生入館，也養成他們閱讀的習慣，幫助他們找到愛上閱讀的魔法，成為我們最甜蜜也最沉重的閱讀心事。

幸運的是，校園內有許多協助推廣閱讀活動的好夥伴，為丹鳳閱讀打造一個愛閱的氛圍，透過許多人的努力，我們推出的閱讀活動，都吸引許多師生共襄盛舉，以下列舉幾項讓學生愛上閱讀魔法課程與活動：

世界閱讀走讀趣

423世界閱讀日的月份恰巧出現於春日和煦的四月天，萬物復甦許我們一個自然閱讀的沃土，因此，閱讀就從與自然共舞揭開悅讀的楔子。因此，我們無論是豔陽高照抑或是細雨紛飛，都會幫學生舉辦春季文學背包客的走讀課程，讓學生親近土地自然，領受春暖花開的溫度與當地人情，文青小旅行是我們慶賀世界閱讀日的第一個課程。

文青走讀課程，結合新課綱強調探究實作，跨界跨域的精神，因此，走讀地景讓學生可以與不同的人物對話或交流，開啟眼界、開闊胸懷！每次走出教室，向自然、向大師學習，你會望見孩子們展現在地移動力，走向學習與實踐之途⋯⋯我們從自己的新莊老街走讀起，聆聽鼓藝行的大師細說從前，也邀請過在地耆老談談應該要知道的老歷史，走讀課，不只讓學生汲取課本外的新知，也能觸發他們創作的謬思，我記得，李喬先生曾如是說：人對於土地只有使用權，沒有所有權。真正的土地精神是可移動的，人生與自然應合而為一，順應之、感受之、共生且共榮。這就是我們開辦春季走讀課程的初衷，當你看見孩子們在走讀過程，專注的眼神，不只主動錄音、錄影、作筆記，甚至自動提問，對於知識，透過聆聽而流轉甜美的芳馨，臉龐滿溢的喜悅，走讀之旅激發學生坦訪地景的好奇心，同時也展現再創的熱情，走在思辨的路上，注入體驗的活水，讓他們多些理性的自探，自燃感性的生命情懷，找到在地年輕人該有的自信自愛，愛鄉愛土精神。把春天的顏色帶走，把當地的人情攜回，走讀熨燙而過，我們找到重新出發的理由。

晨讀與世界閱讀日的連結

閱讀習慣與閱讀興趣的養成並非一蹴可幾，需要長期且持續不斷的進行方能見效。「安靜的晨讀」是建立閱讀習慣的良方，今年配合世界閱讀日，我們讓孩子知道：今年4月22日是世界地球日五十周年，我們用閱讀與地球相關的文本來挺地球，加上新冠狀病毒的侵襲，挑選增強身心免疫力的短文，讓學生和過去香港在4月10到4月30日期間，每天推動「全城閱讀十分鐘」，藉此慶祝世界閱讀日。今年我們仿效其精神體會沒有壓力地閱讀。並將最近常見的新聞或是議題進行主題書籍的布展，讓學生沒有負擔地汲取知識，與世界接軌。

安靜晨讀連結世界閱讀日。圖／宋怡慧老師提供

例如，我們選定一周的晨讀讓學生明白世界閱讀日的由來，以及各國推廣的活動樣態。還有，聯合國教科文組織為什麼會於西元1995年全體成員大會上宣4月23日是慶祝圖書和閱讀的日子？學生產生新鮮感，就會在晨讀積極尋找答案。原來，4月23日是許多大文豪的生辰抑或是離世的日子，如莎士比亞、塞萬提斯、莫里斯•德魯昂、納博科夫等，以此日作為代表日。有趣的活動以西班牙加泰羅尼亞1915年開始的傳統活動。每年的4月23日，男生會紳士地贈送一支玫瑰花給妻子或情人，而女生禮貌地回贈他們一本書，這個活動後來變成許多圖書館在423開館當日的經典活動，讀者只要借書都會餽贈他們一朵玫瑰花、一棵巧克力，來傳遞這份獨特的心意。

非讀BOOK的好書——丹鳳說書達人秀

從三月份開始醞釀，四月份招募的丹鳳說達人秀活動，邀請全校最愛閱讀的師生，並由他們在館內挑選一本最適合全校師生閱讀書籍，進行書籍的說書推薦與分享，老師和學生認真從館內挑選自己最喜歡的潮書(流行暢銷書)，或是經典書籍，進行腳本書寫、拍攝細節討論，並由團隊進行師生說書影片後製，製作完成後，在校園平台進行影片推播，由於，第一集的學生說書人表現太精彩，丹鳳說書達人秀成為許多師生敲碗敲碗的熱搜活動，只要你給學生閱讀舞台，他們立馬變成關注度最高的妙語說書人，至於，老師們的說書系列，更是圈粉無數，老師代言的書籍常常變成館內「秒借」書籍。

師生分享的書類分布在十大書類中，有些走心靈療癒、有些走文學經典、有些走自然科普、有些走商業實用，豐富多元的書籍，搭配師生精采的說書成果，無論說學逗唱，抑或是論點分析，每個人都堪稱為校園閱讀的網紅代表，每周丹鳳說書達人秀的影片更新，都是全校在閱讀月最期待的活動之一，四月說書達人秀推出歐陽立中老師深度學習的技術、萬政儒老師野孩子、孫韻琦老師曹操爭霸、謝宗昇老師親愛的安德烈、李明純The Railway Children、黃冠凱可以善良，但你要有底線、簡如慧三個傻瓜、鄭郁靖紙星星、林昶安秘密、郭芷騏用心於不交易、黃宥嘉情緒行為操控心理學。

歐陽立中老師 深度學習的技術。圖／宋怡慧老師提供 謝宗昇老師 親愛的安德烈。圖／宋怡慧老師提供

世界地球日悅讀活動

這是丹鳳高中圖書館首度召集跨科教師一起共備完成的地球日與閱讀日合併慶祝的活動，如何讓兩天的特別節日，搭配連續性的課程，讓學生能一起進館同歡共慶？最大的工程就是李承玫老師要進行所有活動海報的手繪，闖關卡的後製，搭配對遊戲闖關研究深入的游舒婷老師，進行世界地球日與閱讀日元素的整併，十大書類由保育類動物來代言，例如：0總類—珊瑚礁、1哲學類—非洲象、2宗教類—玳瑁海龜、3自然科學類—紅毛猩猩、4應用科學類—美洲野牛、5社會科學類—北極熊、6史地類—灰狼、7世界史地類—無尾熊、8文學類—台灣石虎、9藝術類—小藍金剛鸚鵡。

共備團隊再進行闖關機制的設計，再由蘇怡禎老師、黃美智老師、張心蔚老師、宋怡慧老師、游舒婷老師協助場地與書籍題目的研發，並從各類書籍中，依照不同的閱讀難度，挑選五本主題書，找出全校適讀的五十本書，依照PISA三層次的原理，進行題目設計。

圖／宋怡慧老師提供

例如，飛機如何飛上天？我們會在闖關單列出這樣的題目：

1.重達幾百噸的飛機能夠輕鬆飛上天是利用什麼構造及原理？

2.機場跑道上，其中一端寫著數字21，請問另一端會寫什麼數字？

3.除了機師及空服員，一趟安全的航行還需要哪些人的合作？

圖／宋怡慧老師提供

至於活動如何進行呢？事先，拍攝活動宣導影片，在中午全校播出，並透過學生會長、副會長進行活動推廣，每節下課時間由校刊社、I DO社的學生，進行活動海報講解，活動引導：學生只要完成以下三個步驟，依序得到不同的文創獎勵：

圖／宋怡慧老師提供

此次闖關活動，幾乎每堂下課就有百人湧進館內，成為史上秒殺級活動，(防疫期間配合戴口罩，群聚不超過百人)，活動進行過程，至少超過三分一的學生借書，把心愛的書籍與書籤帶回。

世界地球日悅讀活動宣傳

結語

今年雖受到新冠狀病毒的影響，無法與馬來西亞熱愛閱讀的獨中的校長或是老師、學生們一起辦理世界閱讀日的實體工作坊或是親子講座，但423世界閱讀日的使命連結，以閱讀為出發，在董總用心地安排下，我們以跨閱與超閱為題，E起在線上閱讀。祈願馬來西亞的夥伴，在疫病時代，以閱傳愛，突破疫情的困難，線上課程代表患難見真情，用創意與信念讓閱讀無所不在。

因此，從4月23日開始，每週四開辦線上三場線上閱讀課——校長教師場、學生場、家長場，每週四我們為校長教師宣講閱讀理念與策略，也為學生閱讀找方法，說故事療癒居家隔離的煩悶，同時，也為家長闡述閱讀真正的價值，以身教取代言教，為閱讀代言，成為孩子閱讀的楷模，也為親子閱讀找方法，尋趣味，全家一起奔向閱讀歡愉天地。

或許，每個人的力量看起來雖渺小，但是集結起來就是莫大的閱讀力量。嗨!423世界閱讀日，我們一起愛閱讀，GO，GO，GO。