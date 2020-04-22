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葉永鋕逝世20年 教長：性平教育推動之路仍漫長

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部長今天戴粉紅色口罩主持教育部部務會報。圖／教育部提供
教育部長今天戴粉紅色口罩主持教育部部務會報。圖／教育部提供

教育部推動性別平等教育至今20年，教育部長潘文忠表示，推動過程中挑戰多，也發生令人心疼的個案。往後的推動之路還非常漫長，不過欣見台灣社會有越來越多溫暖力量，有更多人支持性別教育發展。盼台灣不再有任何一個孩子被孤立甚至霸凌，能夠安心地長大。

潘文忠今天下午主持教育部部務會報，一開場表示，性別平等法正式立法後，教育部作為推動性別平等教育的主要機關，透過教育做各項推廣，最主要的目的是想讓每個孩子學會尊重彼此，包容和同理彼此，讓所有孩子自在安心在我們的社會和學校成長。

20年前的4月20日，屏東中學生葉永鋕因陰柔的氣質受同儕歧視，不幸離世。當年教育部將「兩性平等教育委員會」改名為「性別平等教育委員會」，而後推動修訂性別平等教育法。潘文忠說，性平教育推動20年挑戰很多，過程中也有令人心疼個案，讓教育人員也心疼。

最近因應新冠肺炎疫情，潘文忠表示，有男生不敢戴粉紅色口罩上學，引起社會高度關注，而教育部作為性別平等教育推動的主管機關，他今天也帶粉紅色口罩開會，「顏色是不分性別的」。 教育部臉書粉絲專頁logo也換成粉紅色。

潘文忠說，性平教育已有好的發展基礎，未來的路仍非常漫長，希望社會更加友善，不讓任何一個孩子因為不被理解而被孤立乃至霸凌，大家都可以安心地長大。

教育部 潘文忠 口罩

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