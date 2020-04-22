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世界地球日50年 教育部續推環境教育融入中小學正規課

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
廣興國小總務主任卓鴻賓以環境教育課程發展為基底，結合能源和食農教育，推行社區走學課程、特色遊學體驗，讓學生蘊含豐富環境學習素養。圖／教育部提供
廣興國小總務主任卓鴻賓以環境教育課程發展為基底，結合能源和食農教育，推行社區走學課程、特色遊學體驗，讓學生蘊含豐富環境學習素養。圖／教育部提供

今天是世界地球日50周年，國際以「氣候行動」為今年世界地球日重點主軸，呼籲各國面對氣候變遷緊急時刻，正視氣候危機的緊急狀態。教育部表示，今年也是教育部推展學校環境教育第30年，教育部將持續推動環境教育融入正規課程，促學生具體實踐氣候行動。

教育部表示，將以「新環境教育發展（NEED，New Environmental Education Development）」為理念，接軌聯合國永續發展，培育學生環境及永續教育素養，讓台灣教育繼續朝優質教育的目標邁進。

教育部長潘文忠說，108課綱上路，教育部放寬中小學校訂課程時數，協助學校研發地方特色課程，也發展環境教育主題教學示例手冊內容，提供教師在正規課程融入環境教育議題學習。教育部也透過辦理學校績優環境教育人員選拔、國際交流參訪、環境教育實作競賽等多元面向，讓師生有更多元的機會與國際脈動。

潘文忠說，教育部近年也整合部會資源，進行跨域合作，加強關注永續發展的議題。期待能翻轉學校對環境教育的新思維，同時鼓勵師生以生活實驗室方式，透過校園或社區可參與的議題和服務。

各級學校已有推動環境教育的先鋒教師，例如2017年獲教育部首屆學校績優環境教育人員卓越獎的長榮大學環境教育國際實驗學院院長洪慶宜，今年響應世界地球日主題，以「走讀社區、地景藝術、協力創作、公民參與」為行動主軸，結合校園實作課程、社區淨走等多樣化活動，帶領師生和社區民眾共同建構環境關懷意識。

去年獲教育部第二屆學校績優環境教育人員卓越獎的中平國小校長劉雲傑，以校園改造工程帶動環境教育課程發展，呼應課綱素養導向內涵，設置主題戶外教室，打造綠色永續學習樂園。

宜蘭三星國中校長張煇志則推動再生能源科技創意教學與永續校園場域經營，在校內規劃太陽能追日系統、微型水力發電、風力發電、全面太陽能屋頂及再生能源實作教室之建置，打造全台最「有電」的學校。

獲大專組卓越獎的成功大學都市計畫系教授張學聖長期推動氣候變遷跨領域教學，已辦理三屆全國都市計劃、建築、人文社科的跨領域永續發展環境教育工作坊，提升大專校院教學課程設計面向的深度與廣度，讓跨域教學更具活潑多元。

教育部 世界地球日 108課綱

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