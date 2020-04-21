旺宏科學獎報名至5月31日 金牌得主享40萬元獎金

旺宏教育基金會表示，第十九屆旺宏科學獎即日起到5月31日開放報名，其中旺宏獎及金牌獎分別可獲得大學四年獎學金新台幣48萬元及40萬元。

旺宏基金會說，旺宏科學獎十多年來已有近9000支隊伍、近兩萬名師生曾投入競賽，頒發獎學金超過8900萬元。因影響層面廣泛，被喻為「高中的諾貝爾獎」。

該會說，這項比賽讓學生大學推甄更顯優勢，因為旺宏科學獎特色之一，就是入圍決賽的同學可獲得5個科學獎召集委員聯合具名的推薦信函。以上屆獲獎的高三生為例，過半數透過特選與繁星計畫，進入心目中的理想頂尖大學或科系，以往也有因獲獎申請到美國麻省理工學院、耶魯、康乃爾大學，以及法國的索邦等大學就讀。

今年評審團包括召集人交通大學講座教授吳妍華、交通大學副校長林一平、元智大學校長吳志揚及中正大學校長馮展華，今年也邀中央研究院副院長周美吟加入召集委員行列，一起與國內頂尖科學專家組成公平公正評審團隊。

該會說，為推廣科普教育，他們往年在競賽報名期間，都與科學獎召集委員及評審拜訪學校，舉辦校園科普講座，近20年已舉辦超過百場活動。但今年受新冠肺炎疫情影響，將原先實體拜訪活動轉至線上進行，由基金會主動致電，與校長們溝通交流意見。

旺宏教育基金會執行長張宜如表示，這段時間許多活動都因疫情延後或取消，但教育不能中斷。當年SARS疫情衝擊，旺宏科學獎仍持續舉辦，許多老師很感激基金會未停辦獎項，鼓勵了很多對科學有興趣的學生及老師繼續做研究並獲肯定。