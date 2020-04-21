教育部花1億元改善偏校校舍 盼降低偏鄉師流動率

教育部表示，國教署協助偏遠地區公立高中改善宿舍環境，去年已投入一億元經費。今年度持續執行計畫，再補助17校辦理25棟宿舍修繕及購置宿舍設備，補助經費約5211萬。截至今年3月底止，總補助經費已達1億498萬元。

偏遠地區學校教育發展條例自2017年施行，成為保障偏遠地區學校的特別法。教育部表示，此條例除對降低教師流動率、提升學生學習品質訂有積極措施，並從行政減量、校長連任、教職員專業發展、住宿設施、激勵措施等面向多管齊下，協助偏鄉學校提升教育品質。

由於偏鄉學校的校長、教職員以及部分學生因交通不便每日通勤，對宿舍的需求程度較高，教育部表示，去年起推動「補助偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫」，由國教署編列預算補助學校興建、整建、修繕宿舍，並且購置宿舍相關設備，改善住宿環境，降低教職員流動率，也鼓勵學生安心就學，對提升教學品質及學習成效有相當大的幫助。

針對過於老舊，且興建年代久遠已達拆除年限，或結構有安全疑慮等不適於居住的宿舍，國教署說，去年採一次核定、分年度撥付方式，補助三校進行宿舍新建工程。另也補助七校共13棟宿舍進行整建、修繕工程及購置設備。

國教署表示，未來將持續挹注經費，協助更多偏遠地區學校改善宿舍品質，讓校長、教職員工人事更穩定，吸引更多人願意到偏鄉學校服務。同時也提升學生住宿品質，讓學生在更安全、健康、優質的校園環境中學習。