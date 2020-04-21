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聚忻程式課程 翻轉傳統教育思維

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
聚忻科技顧問有限公司希望以有趣的程式教育激發學生學習動力。圖／青年局提供
聚忻科技顧問有限公司希望以有趣的程式教育激發學生學習動力。圖／青年局提供

資訊世代的衝擊，程式設計已成為世界新趨勢，進駐桃園市府青年事務局新明青創基地的聚忻科技顧問有限公司，以有趣的程式教育激發學生學習動力，以情境式教學法讓孩子們在學習程式設計之前先進行程式邏輯發想，再透過網頁編寫程式，操控麥坤小車、寶比機器人等相關教具，有趣的程式課程獲許多家長及校方的青睞，也成功轉型學校教育為新創事業。

聚忻科技創辦人馮建中本身就是一名教師，擁有多年教育經驗，近年除種子師資的培育，更積極拓展國小機器人教育的管道與舞台，目前已進入近10間學校授課，也帶領學生參加國內外競賽增進實務經驗。

馮建中指出，當初創業的初衷是有感於台灣傳統體制教育下的學生過於被動、缺乏主動學習的心，所以傳統學制畢業的學生往往需要耗費更多的時間和努力才能在就業時與社會接軌，反觀歐美體制教育的學生，十五六歲的青少年已經能在自家車庫完成許多創客作品，成為快樂的Maker，馮建中憂心「缺乏學習的動力，再優秀的人才，也會被傳統的思維禁錮」。有鑑於此，馮建中便立志要讓生硬的程式課程變得有趣。

聚忻科技顧問公司於去年進駐新明青創基地，平均每星期開設2到3次課程、聚會及討論，不到一年的時間已培育出13位助理教師以及2位專業講師。也預計在今年5月至新明國小開設機器人競賽社團課程；暑假7、8月期間，前往龍潭高中開設工匠技藝教室課程，逐步進入校園。

青年局表示，新明青創基地推動機器人教育，除大專院校青年外，亦向國高中小學員扎根，今年預計開創全台第一個智慧機器人自造樂園，規劃以智慧機器人為主題的樂園及動手做課程，用遊戲啟發學習、以競賽增強動機。

建中 青年 青創

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