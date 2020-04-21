台南公立幼兒園新生入園改直播抽籤 禁家長到場

台南市區多數公立幼兒園都是搶破頭，因僧多粥少都必須抽籤。4 月29日是幼兒園下學年新生登記日，5月1日抽籤，但為因應疫情，班級數較多的學校，都採登記分流方式，把1天改為2天或3天，而教育局也統一規定採線上抽籤，防止交叉感染。

有校長表示，就讀幼兒園採線上抽籤方式，是第一次，過去都採現場抽籤，以接龍的方式由家長抽籤，儘管已是最公正了，但還是會有少部分沒抽中的家長會質疑不公平；改為直播方式線上抽籤，家長又不能到場，聲音可能會更多，但為了防疫，也是沒辦法的，希望家長能體諒。

台南人口多集中在市區與郊區，但因公立幼兒園數量有限，普遍發生中、小班缺額不敷需求的現象，因此都要抽籤來決定，這種靠運氣來決定的方式，每當抽籤日都是幾家歡樂幾家愁。台南市幼兒園新生登記日原訂29日登記，但為防止登記時人數多造成疫情風險，學校都改採分流登記方式，提前辦理登記。

協進國小附設幼兒園有9班，下學年新生缺額120人，登記日改為27至29日。協進國小校長王念騏說，登記天數由1天改為3天後，就透過學校官網、臉書發布，也以書面通知，即使會有部分家長可能還不曉得，29日才會來登記，但應只是少數。王念騏表示，5月1日上午9點直播抽籤，完成後公布，家長必須在當天上午10點半至12點半，持登記聯、家長身分證或相關身分證明，辦理錄取報到，當日未報到視同放棄，由備取來遞補。

各校的登記時間有異，報到時間也不同，請家長上學校官網查看。如崇學國小的登記日期是28、29日，5月1日抽籤後，抽到的家長必須在當天上午10點至12點辦理錄取報到。