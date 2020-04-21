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中等學校足聯賽 中市五權與黎明雙拿亞軍125萬入袋

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
黎明國中男子足球隊，昨奪下108學年度中等學校足球聯賽亞軍。圖/台中市教育局提供
黎明國中男子足球隊，昨奪下108學年度中等學校足球聯賽亞軍。圖/台中市教育局提供

「108學年度中等學校足球聯賽」因應防疫採閉門賽，國男組及國女組冠軍賽昨決戰台大竹北校區，黎明國中男子足球隊、五權國中女子足球隊代表台中出賽，雙雙奪下亞軍銀盃。台中市政頒發兩校總計約125萬元體育獎金，獎勵教練及選手們的努力。

教育局指出，黎明國中足球隊94年成軍至今，在校長張梅鳳、教練王柏旻、鄭友欽及全體師生家長全力支持下，國內比賽佳績不斷。98、103、105、107學年度四度奪下聯賽冠軍，昨與豐田國中的賽事中，雙方勢均力敵，以2:2進入延長賽及PK戰，雖與冠軍擦身而過，選手們鍥而不捨堅持到最後，運動精神令人敬佩。

五權國中104學年度起成立女子足球隊，校長陳進卿、教練鄭雅薰、張維娠及全校師生家長們的支持下，成長茁壯，昨對戰醒吾高中，雙方攻防激烈，帶給觀眾精采球賽！惠文高中高男、高女組今已搶進季軍戰。

教育局表示，台中市國、高中男、女足球均衡發展，擁有扎實完整的三級銜接機制。

108學年度中等學校足球聯賽，五權國中女子足球隊代表台中出賽，奪下亞軍。圖/台中市教育局提供
108學年度中等學校足球聯賽，五權國中女子足球隊代表台中出賽，奪下亞軍。圖/台中市教育局提供

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