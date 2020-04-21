獨／教部不准社發所停招 世新大學提訴願勝訴

世新大學去年1月通過社會發展研究所自109學年度起停招的決議，教育部認為程序不完備，也未充分與師生溝通，因此駁回停招案；世新校方提起訴願，近日判決結果出爐，行政院訴願審議委員會判世新校方勝訴，指教育部所作成的原處分，即不同意世新申請社發所停招的行政處分，踰越其審核權限的審查範圍，且不符大學法保障大學自治的立法精神。教育部應重新審酌後，兩個月內另為適法的處分。

世新大學去年1月召開校務會議，會中通過社會發展研究所自109學年度起停招的決議，社發所師生因此發起連署，同時也到教育部陳情，抗議校方以不當程序停招社發所，呼籲教育部依法審查並駁回申請。

教育部高教司長朱俊彰日前表示，經檢視學校相關辦法後，雖然調整系所可以由上而下決定，但系所增設調整都和師生權益相關，決議前應該要跟師生先溝通，而不是決議後才溝通，因此教育部不同意世新社發所停招案。

世新大學校方不服教育部的決定，因而提起訴願。但109學年度仍恢復招生。

近日訴願結果出爐。訴願決定書內容提到，世新大學基於大學自治原則，以其社發所碩士班長期招生情形及辦學成效不佳，數年來多次促請改善仍無法解決，生師比嚴重失衡，每年師資與行政人員人事費累積高額短促，才做成停招的決定。

訴願決定書內容指出，依據增調院系所辦法，必要時得由增調審查委員會、校務會議及董事會，針對全校各系院所「由上而下」主動調整，且世新校方多次依此規定向教育部申請該校其他系所停招，也都獲得教育部同意，之後因有立委、社發所師生等陳情，教育部考量外部壓力所做出的審查密度及歧異的審查標準，有失衡平。