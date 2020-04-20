某大學科系甄選生三分之二有英檢成績 李家同批：對弱勢不公

長期關注台灣教育的清大前代理校長李家同今天在臉書上指出，有一所大學某系甄試入選的學生中，竟然有2/3都有英檢成績，但對偏鄉與弱勢的學子來說，根本就沒有機會考英檢，在甄試的第一關就輸了，是極不公平的情況。

李家同表示，不少學界的教授也注意到這個問題，但無可奈何；他質問教育部是否有重視此事，「甄試真的有需要嗎？」甄試對偏鄉與弱勢孩子是絕對不利的。

李家同在臉書上指出：