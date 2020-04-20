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某大學科系甄選生三分之二有英檢成績 李家同批：對弱勢不公

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
清華大學榮譽教授李家同。圖／本報資料照片
清華大學榮譽教授李家同。圖／本報資料照片

長期關注台灣教育的清大前代理校長李家同今天在臉書上指出，有一所大學某系甄試入選的學生中，竟然有2/3都有英檢成績，但對偏鄉與弱勢的學子來說，根本就沒有機會考英檢，在甄試的第一關就輸了，是極不公平的情況。

李家同表示，不少學界的教授也注意到這個問題，但無可奈何；他質問教育部是否有重視此事，「甄試真的有需要嗎？」甄試對偏鄉與弱勢孩子是絕對不利的。

李家同在臉書上指出：

大學入學甄試有書面審查，書面審查的各種項目中，可以有「英文能力」。在書面審查的時候，教授是看不到考生學力測驗成績的，但是可以看到考生在學校裡的英文成績和他在全校英文考試的排名。可是大學教授知道各個高中的學生程度差異很大，一個明星學校的後段班學生在英文上仍然可能遠遠超過另一所學校的前段班學生。

有一所大學的某一系，所有第一次錄取的考生中，有2/3的學生有英文檢定的成績，而這些同學中，絕大多數是考了多益。教授們很重視多益的成績，因為這種成績是可以避免各校學生程度不一的問題。

但是對偏鄉的孩子來說，多益是一個陌生的玩意兒。首先，要考多益，需要報名費，考試時也要到城裡去考，可能要住宿，而且要付交通費。最麻煩的是，要在多益中得到好成績，最好參加補習班。這是偏鄉孩子絕對不可能做到的事。偏鄉沒有這種補習班，他們也沒有錢上這種補習班。

從這件事情上，我們可以看出甄試對於偏鄉孩子是不利的。有好幾位教授發現了這些事情，他們都感到相當地不安，可是也無可奈何。我很誠懇地希望政府能夠好好地思考甄試真的有其需要嗎？我也希望政府知道，甄試絕對對於偏鄉孩子是不利的。

偏鄉 補習 李家同 教育部

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