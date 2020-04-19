少子化生源逆勢成長 實驗教育學校5年增10倍

少子化趨勢下，各級學校生源大幅減少，但唯獨實驗教育逆勢成長。教育最新統計顯示，實驗學校校數從104年的8校，成長至108年的79校，5年成長約10倍；參與學生數也從104年5331人，提升至108年1.8萬人，成長2.3倍。

立法院於103年11月通過實驗教育三法，實驗學校有成為國內辦學新趨勢。根據教育部統計，實驗教育學生在各就學階段的分布，以國小占約6成8，共1.2萬人參與，國中占約2成，高中階段比率較低占1成1。

政大教育系副教授鄭同僚表示，實驗學校校數、及參與學生數大增，主因是家長態度的改變。一般學校因適用課綱，往往書商已設計好課本、測驗卷等；但在實驗學校，教師要自己花心力備課、自製教材，「這對家長來說是很大的吸引力，會覺得孩子能接觸到更有活力、更用心的教師」。

但鄭同僚說，隨著108課綱上路，不僅實驗學校，一般學校也要加強創新、翻轉課堂。他認為，未來的家長不會再「只光看體制」，實驗學校的教師若僵化，競爭力也可能弱於一般學校，關鍵還是在於有無積極的教師帶領孩子成長。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，近年有愈來愈多家長傾向創新教育方式，不少學校掛上「實驗教育」招牌，招生立刻回暖，也導致愈來愈多學校跟進轉型實驗學校。他也觀察，近兩年又以「雙語」實驗學校蔚為風潮，大多標榜有外籍師資、英語授課等條件。

但謝國清說，多數實驗學校性質為公辦公營，學校雖轉型為實驗教育，但師資仍是原有的教師，教學理念、方式不一定有大幅改變，導致孩子還是接收傳統的教育思維，籲教育部應嚴格審查各校實驗教育計畫，且有抽查機制。

此外，108年全台共有79間實驗學校，其中就有25間為原住民族實驗學校，學生數也從105年587人增至108年有1640人。原住民族實驗學校大增，主因是山地區域受少子化影響更加劇，偏鄉學校須發展特色辦學吸引生源，轉型實驗學校為主要途徑之一。