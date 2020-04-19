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徐若瑄碩士論文研究自己惹議 口試委員出聲了

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
徐若瑄碩士論文為「互聯網時代藝人轉型策略之初探性研究：以徐若瑄為例」，引發議論。本報資料照片
徐若瑄碩士論文為「互聯網時代藝人轉型策略之初探性研究：以徐若瑄為例」，引發議論。本報資料照片

藝人徐若瑄的碩士論文以自己為題，近日引發議論。她今天在臉書上分享撰寫心路，論文的口試委員、世新大學副校長今也在臉書發文表示，徐若瑄認真學習，且她所撰寫的是「技術報告」，以自身公司為案例，是很常見的事。

徐若瑄碩士論文名稱為「互聯網時代藝人轉型策略之初探性研究：以徐若瑄為例」，她的指導教授許安琪表示，這是碩士學位技術報告，強調實務應用價值，不同於一般碩士論文強調理論創新。徐若瑄為藝術類從業人士，依據學位授予法規定，撰寫技術報告以取得碩士學位。

游梓翔也說，有人批評她的論文乍看之下是「自己研究自己」。其實她寫的是「技術報告」，而技術報告以自己所屬公司具有重要參考價值的個案為案例，是很常見的。

游表示，對藝人而言，名字這個IP就是「品牌」就是「公司」。徐若瑄這個IP後面是一個團隊。她研究的不是自己，而是這個團隊，是這個團隊如何讓這個「品牌」成功數位轉型的實踐過程。除了團隊案例，研究中也訪問了團隊外的人。這與一個企業主管以自己企業為案例的研究並無不同。

他表示，也有人訂出更高學術標準，認為企業主管也不能在技術報告寫自己企業，他認為這是對「專業碩士」和「學術碩士」的認知不同，「其實先進國家很多專業碩士，畢業是不需要寫論文的」。

游梓翔說，Vivian（徐若瑄英文名）在世新碩專班就讀時的努力很多老師都看到了，她工作繁忙，多處奔波，還能如此認真學習，值得鼓勵。從Vivian在這個事件的應對中，也看到了她的沈穩與力量，這其中或許有一部分和在世新的學習有關。

世新大學 游梓翔 品牌

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