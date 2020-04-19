全教產籲配送口罩到校 費用納入代收代辦費

新冠肺炎疫情延燒，目前學生上課時幾乎都戴口罩。全國教育產業總工會今天建議教育部統一配送口罩給學生，至於費用，可在學生開學註冊時的代收代辦費納入，這樣更便民及有效率。

中央流行疫情指揮中心及教育部日前研議在學校賣口罩，但有不少老師反彈，教育部也決定不施行。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布室內社交距離1.5公尺，不然就要統一戴上口罩，依規定，台灣所有學校的學生在學校內幾乎隨時要戴上口罩。

全教產說，學生到校依照規定一定得戴上口罩，現在口罩成了上學的必要裝備，進入學校沒戴上口罩就違反規定，所以造成全國學生家長為了張羅孩子上學口罩疲於奔命、到處排隊，甚至為了一個口罩四處排隊還買不到。

全教產指出，既然學生進入學校一定要戴口罩，就沒有指揮中心所稱「浪費口罩的問題」，問題是如何將口罩配送或販賣到學生手中，中央統一徵收和配發口罩，當然透過學校直接配送口罩給學生，至於是免費配送或酌收費用，那是政府經費考量的問題。

全教產說，如果政府可以免費送給外國人用，如果政府可以發大錢補助企業的損失，然後要跟學生收取一天幾塊錢的口罩錢，那也是政府施政經費取捨的考慮。

全教產建議教育部統一配送口罩給學生，學生到校由相關人員發給學生戴上才進入校園，這樣可以確認學生進入校園有口罩戴。至於口罩費用的收取，可以以學期或學年為單位，在學生開學註冊繳代收代辦費時至超商繳納，低收入戶或身心障礙學生由政府補助免收，這樣更便民、精確有效率。