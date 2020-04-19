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高雄小一新生銳減2千人 教甄辦不辦？要看超額介聘結果
高雄市今年小一新生人數銳減2116人，各國小都緊盯著學區內的生源，發展特色吸引家長和學生。高雄市教育局表示，今年是否舉辦教甄，還要視教師超額、市內介聘後評估結果，另外尚需因應疫情滾動修正辦理日期及防疫措施。
高雄市今年小一新生報到日期是3月26日至28日，教育局統計，108學年新生人數為2萬2887人，109學年是2萬零771人，今年比去年減少2116人。跟去年有龍年尾的孩子入學也有關係。
生源銳減，對偏鄉小校衝擊更大。高雄市教育局副局長黃盟惠表示，教育局配合中央偏鄉教育發展條例執行各項政策協助小校因應，包含：發展小校特色，讓小校翻轉；穩定偏鄉師資，要求公費生、偏鄉老師須滿6年才能介聘；減少行政負擔，增置行政人力、偏鄉資源中心、總務輔導團；平衡城鄉落差，充分挹注軟硬體資源等。
高雄市去年有辦國小教師甄選，今年在生源減少的衝擊下，是否還會舉辦教甄？黃盟惠說，是否辦理還要視本高雄市超額、市內介聘後的評估，並因應疫情滾動修正辦理日期及防疫措施，最晚四月底前會決定。至於代理代課續聘問題，高雄市的代理教師經公開徵選後，倘具教師證且聘期3個月以上，第2年起經校內教評會通過可再聘，最多2次；代課老師則每年公開甄選。
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