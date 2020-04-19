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少子化衝擊屏東縣部分國小 多數學校仍能維持平衡

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
受少子化影響，屏東縣部分小學學生人數逐年下降部分偏鄉國小，不減反增。圖／縣政府提供
受少子化影響，屏東縣部分小學學生人數逐年下降部分偏鄉國小，不減反增。圖／縣政府提供

受少子化影響，屏東縣部分小學學生人數逐年下降，反之，部分偏鄉國小，不減反增，再加上「偏遠地區學校教育發展條例」保障，許多國小依照班級數聘任相印的老師人數，目前處於師生平衡的狀態。若學校遇學生人數不足額，也會依據相關合併或停辦的準則舉行公聽會與評估會議。

恆春鎮山海國小校長陳俊毓表示，全校1至6年級，共6個班級，每班約為8至9位學生，目前全校共57名學生，相較以往約60名左右學生並沒有落差太多，至於甄選教師的部分，近幾年教師流動率並不大，校內仍有13名老師含教職員。

墾丁國小校長陳明輝說，去年學生人含分校人數比兩年前更增加了10名，2018年時，全校學生只有94名，總體來看，學生人數有明顯增加。至於老師的部分仍依照縣府規定，以班級數量維持19名教師含教職員，再加上「偏遠地區學校教育發展條例」通過之後，多數老師皆須實際服務滿6年，才會調動的可能。

三地門鄉青葉國小賴維振說，部落學校比較少有跨學區的問題，因此學生求學人數相對固定，每年大約會有5至6名小學一年級的新生報到，且目前一到六年級共有40名學生，老師也是符合編制且目前有12名老師，其中還包含了專職族語教師。

屏東縣每年皆會針對學生人數50人以下的小學、分校和分班進行停辦或併校檢討，除原住民學校規定人數不同以外，今年列入的包括屏東縣東海國小太源分校、車城鄉車城國小保力分校、竹田鄉大明國小鳳明分班、里港鄉土庫國小信國分班、內埔鄉育英國小和高樹鄉南華國小等6所。

屏東縣政府表示，目前依教育部公立國民小學及國民中學設置合併或停辦準則，及屏東縣公立國民小學及國民中學設置合併或停辦辦法之規定，縣府對於學校轉型，會考量學校的公益性及公共性，以維護學生學習及提升教學品質，持續進行學校轉型之評估。

屏東縣政府 教育部 併校

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