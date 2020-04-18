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回響／特教生在家教育被否決 負責審核成員這麼說

聯合報 / 記者李承穎／嘉義即時報導
特教生升上高中申請在家教育，去年全數被否決。本報資料照片
特教生升上高中申請在家教育，去年全數被否決。本報資料照片

本報報導升高一的特殊教育學生申請在家教育去年全數被否決，引發回響，教育部特殊教育學生鑑定及就學輔導會負責審核，鑑輔會委員陳明聰說，看了報導後，建議縣市政府前端遞件時，可以強化特教生的教育需求，細膩的描述能讓委員在後端判斷時更貼近個案。

陳明聰說，在家教育的上課節數和強度都遠不及學校，特教生在升高中後，鑑輔會委員會希望特教生能盡量到校教育，接受完整特教，也考量有些特教生國中畢業以後，需求可能以醫療、社會服務為主，因此通過在家教育比例低。

陳明聰說，去年委員們仔細評估個案，並非已有定見要全數否決特教生的申請，但也發現有些嚴重障別的孩子，縣市政府的遞件資料上寫「沒有學習力」，因此委員們會認為可以在高中階段，就到醫療或社福機構安置，提早思考他未來的方向。

縣市政府除了可以描述孩子的教育需求外，在遞件前端也可以更細膩描述偏鄉孩子到校的困難，如嘉義縣大埔鄉到嘉義市的特教學校，車程時間除了長達一個半小時，還會途經山路等，到校不易。

他也建議，因為在家教育的強度與時數遠不及到校教育，委員們都會希望特教生有辦法就盡量到校，有些學生雖然身障，但認知功能健全，若需要在家教育，教育部可以提供視訊教學，提升在家的強度。

家長在申請在家教育時，縣市政府也可以提供多元選擇，例如安置在特殊教育學校附近的醫療或社福機構，方便偏鄉和重症的孩子到特殊教育學校上課，也可以先帶家長參觀，讓家長有不同的思考。

教育部 嘉義 偏鄉

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