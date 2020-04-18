特教生申請在家教育沒人通過 教部：還能到校就要上學

教育部設有特教生「在家教育」政策，去年14名特教生申請都未過；今年有11人申請，正在審核中。教育部國教署表示，申請者經評估後，如可到校就讀，應鼓勵學生到校就學，以避免錯失最佳學習機會。若學生目前以醫療或照護養護為主，建議優先就養或就醫。

國教署表示，107學年度起欲申請在家教育者，符合適性安置簡章資格始得報名，經審議通過後，就能在家教育；入學後，因發生重大傷病致無法到校就讀，需長期療養或居家照護者，也可提出申請。

國教署表示，學生因非自願原因無法到校學習，並經鑑輔會依學生身心狀況及特殊需求綜合研判，確有在家教育之必要者，可在家學習。但若仍可到校就讀，應以到校就讀為主；若需接受醫療或照顧養護，則應優先就醫或就養。

有關去年申請未通過的14名學生，國教署表示，教育部建議到校就讀的學生共七名，建議學生到校接受教育，獲得較完整的特殊教育服務，包括輔具提供及溝通訓練。

另有建議優先就醫或就養者七名，這些學生目前以接受醫療及復健為主。依據「各教育階段身心障礙學生轉銜輔導及服務辦法」，建議現階段以醫療服務為優先考量，並轉銜社政單位，繼續提供醫療或復健服務。等學生狀況好轉，且經評估有教育學習需求後，再依程序申請適性安置。

國教署表示，未來將請各縣市特殊教育學生鑑定及就學輔導會，強化相關轉銜評估制度，並應依學生狀況，協調與結合社政、勞工及衛生主管機關合作機制，提供身心障礙學生就學、就業、就養、就醫需求，以落實身心障礙學生的生涯輔導與轉銜服務。

教育部也說，各縣市鑑定特殊教育學生鑑定及辦理在家教育個案審查時，要依照身心障礙學生特質、學習能力及特殊需求進行評估。有學習功能且無移動風險者，應鼓勵學生到校就學，以免錯失最佳學習機會。