口罩外交卻沒顧到本國學生 教團籲政府配口罩到中小學

教育部昨天宣布，不會請中小學代售口罩。全國教育產業總工會今天再發新聞稿表示，兒童在學校要戴口罩，政府應該免費配送，免除兒童的健康威脅，和家長的排隊之苦。他們相信全國教師都樂於將口罩發送到孩子手中。

全教產表示，政府可以免費送外國人口罩，為什麼不肯送給自己國家的兒童，形成「有錢千萬口罩送國外，沒錢照顧學校學生防疫」之異相。另外，政府可以花大錢補貼企業的損失，為什麼跟全國的家長和學生計較這一點錢。全教產表示，口罩免費配送到校才能有效防疫，減輕家長負擔。

全教產也說，教育部發給學校的儲備口罩，經及時提供協助學生後，許多學校均已缺貨，學校及縣市政府都處於望梅止渴狀態。希望教育部及中央流行疫情指揮中心物資組，盡快補足各校原備用量，讓學校有足夠的數量因應疫情。

教育部表示，配給各校的口罩屬備用性質，若學生臨時有使用口罩需求，學校將從現有的儲備口罩中，及時提供與協助學生。教育部也會滾動補充各校口罩安全存量。