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光華高工前校長黃秀忠驟逝 師生、故舊不捨

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市光華高工前校長黃秀忠2日因心臟問題，凌晨在睡夢中驟逝。記者黃寅／攝影
台中市光華高工前校長黃秀忠2日因心臟問題，凌晨在睡夢中驟逝。記者黃寅／攝影

台中市光華高工前校長黃秀忠2日因心臟問題，凌晨在睡夢中驟逝，家屬本於黃秀忠為人低調的個性，並未對外宣揚，因黃秀忠擔任逢甲校友會監事長，家屬考慮必須通知逢甲以利校友會持續推動，消息才傳出，令師生、故舊不捨與懷念。

光華高工由黃秀忠的父親黃雲樵在1951年創辦，是台中市少數以工科為主的高職。黃秀忠1979年因中美斷交，由美返國投入學校經營，一路從老師、組長、教務主任、副校長，並在1988年接任校長。

黃秀忠擔任光華高工校長32年，今年2月才把校長職務交給一直輔佐他、擔任副校長的妻子賈德琪接任；他自己轉任執行長，專心於學校財務，以應付少子化下的校務發展。

賈德琪說，黃秀忠1989年就籌劃遷校，但中間挫折非常多，直到6年前才終於由台中市區遷至太平。新校區不僅校地廣闊、風景優美，也進一步實現他推動學校數位化的理想。

她說，黃秀忠一直以為人父的心情奉獻於教育，並認為學生就讀高職，完全是一種性向的選擇，並非能力比讀高中的學生差。因此，他積極用心於開發學生們的潛能，讓學生們能在就學期間找到興趣，並培養出專長。

光華高工近年在數位化方面的成就各界有目共睹，這次新冠肺炎疫情蔓延，該校因視訊教學嫻熟，全體學生在寒假期間「停課不停學」，還被教育局指定做為其他學校觀摩學習的對象，也算是黃秀忠畢生的努力終得實現。

賈德琪說，黃秀忠在4月1日下午曾感覺疲累，晚上睡覺時呼聲很大，隔天凌晨她發現有異時，已無反應。打電話請消防救護人員送醫，已回天乏術，享年68歲。7日已完成火化和樹葬，未來等疫情告一段落，將舉辦基督教追思紀念會。

台中市 疫情 新冠肺炎

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