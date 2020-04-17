中小學校長建議每周發5片口罩給師生 教育部：研議中

目前口罩採藥局或網路購買，有立委呼籲國中小由校園登記販售，讓父母免於排隊奔波。全國中小學校長協會今天表示，請政府讓校園回歸教育專業，如要全面實施校園戴口罩，口罩應由政府統一免費發放學校師生，每位教職員工生每周五片。這不但能落實校園防疫，也減輕家長的負擔。

對此，教育部昨天至今仍表示，校園中發放或販售口罩等事宜，正在跨部會及防疫物資相關會議研議評估中。

多個教師團體不支持政府的決議，全國中小學校長協會表示，校園全面動員防疫，老師每天要帶學生消毒教室，每天對學生量兩次體溫，三不五時要調查學生旅遊足跡，還要準備遠距教學、應付上級公文，這些防疫工作已經增加教育行政人員和老師許多壓力。

全國中小學校長協會也說，國中小登記販售口罩衍生的問題還包括學校沒有可刷健保卡的機器，以及販售涉及口罩費用的收與付，收據開立、公庫存放、核銷都是大工程。

另外，學校老師都有課務，目前並無專人可供與藥局進行訂購、領取、換發等事項。每天防疫量體溫、通報、早晚消毒已占去大部分人力與時間，分身乏術。大型學校要訂3000多包口罩，無載運的交通車輛，偏鄉學校還需到市區運載防疫物資。