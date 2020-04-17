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家長團體支持學校賣口罩 包正豪：不要一旁講風涼話

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
衛福部與教育部研議配送口罩到中小學，由學校販售給學生。示意圖。本報資料照片
衛福部與教育部研議配送口罩到中小學，由學校販售給學生。示意圖。本報資料照片

衛福部與教育部研議配送口罩到中小學，由學校販售給學生，家長團體表示支持。（ https://udn.com/news/story/120960/4497140 ）淡江大學蘭陽蘭陽校園全球發展學院院長包正豪在臉書表示，從行政便利的角度來看，學校確實是個方便的口罩發放機制，但如果一個政策的執行成效，只能仰賴志願工作者，那就只能碰運氣了。

他說，他在小學家長會幫忙過一兩年，知道確實有很多熱心的家長參與志工服務。既然稱之為志工，就沒有強制約束力，而是看志工家長願意投入奉獻的程度。當志工能量不足的時候，學校教職員就要下去，不然肯定挨罵。

包正豪表示，家長團體話說得很漂亮，就像藥局的工作也不是賣口罩，為什麼老師不能下去分裝口罩呢？聽起來很有道理，但是為什麼不是家長們去輪班分裝口罩，而非要是學校老師呢？

他說，我們也可以動員軍警消防公務人員去做啊！也可以讓每天搭公共交通的通勤者去做，或者說學區內全體里民也輪班去做。這些都可以，因為雖然他們的工作都不是賣口罩，但為什麼就能不下去做這些事情呢？任何回答上述問題的答案，都可以用來解釋為什麼老師不該下去做這件事情。

他表示，不要什麼事情都從權，都該別人去，而自己在一旁講風涼話。「我自己是家長，才知道家長團體距離家長有多遠」。

口罩 包正豪

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