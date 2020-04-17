愛不中斷！國際同濟會助台中啟明學校開發視障生潛能
國際同濟會台灣總會中B區愛不中斷，從2016年起贊助台中市立啟明學校「希望課程」特別學習計畫，2019年起更與亞泰家具公司一起分3年贊助108萬元經費，支持視障學生學習音樂、繪畫、圍棋、第二外語等的夢想。
昨天創辦「希望課程」的第一屆校友，榮獲「2018總統教育獎」、周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」的「恩典豎笛手」林佩貞受邀回母校演出，透過音樂表演感謝同濟會與師長的栽培。
啟明學校校長廖連喜表示，「希望課程」特別學習計畫由前校長羅瑞宏2015年著手規劃，但課程所需龐大經費非學校及家長所能負擔，國際同濟會台灣總會中B區前主席朱東源得知後，立即動員中B區各會立即贊助經費持續至今。
教育局說明，「希望課程」所培育的學生受邀參與50餘場次的音樂演出，10多位同學考取街頭藝人證照及獲邀參加總統府音樂會，其中，學生施承漢的繪畫作品榮獲第九屆富邦身心障礙才藝競賽繪畫組比賽第三名，另一位學生呂岳駿也以超越障礙的音樂專才榮獲「2017總統教育獎」，期望啟明學校持續栽培視障生，讓學生有更多發展機會。
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