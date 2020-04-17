愛不中斷！國際同濟會助台中啟明學校開發視障生潛能

近年我國創業人數攀升，但有創業競賽評審表示，台灣創業者面臨的最大瓶頸是夢想太小，只想解決小問題。另外是沒有走出台灣的勇氣和語言能力，視野不足；政府投入資源也不夠。以色列版圖和台灣差不多大，但創新生態圈完整，科技部為師法以國，兩年前增設駐以色列科技組促雙邊交流。

2020-04-16 14:49