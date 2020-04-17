我國年發表650篇神經科學論文 榮陽體系質量獲國際好評

國研院科政中心和資訊服務公司科睿唯安今天發表「神經科學領域之研究前沿分析」研究報告，發現全球神經科學研究集中在「臨床神經學」和「神經相關疾病」，近半的熱門前沿研究屬於這兩個領域，其次是「神經基因學」、「突觸和神經線路」與「整合型神經科學」。

這份報告指出，台灣神經科學領域熱門研究主要分布在「神經調控」、「神經損傷」、「發育」和「神經系統相關疾病的臨床研究」等子領域，近五年每年發表約650篇論文。最活躍的研究機構是陽明大學，其次為長庚大學、台灣大學和台北榮民總醫院。

若結合論文數量與平均被引用數同時考量，可發現台北榮民總醫院、陽明大學與台灣大學是台灣神經科學領域中質量俱佳的機構。

科政中心引述專家說法，指出過去台灣經常跟著國際趨勢找尋研究主題，但是在資源有限的情況下，這樣不容易與國際競爭；應該找出在地化研究主題，不但貼近台灣民眾需求，也較容易避開與大國競爭。

專家也說，台灣健保資料庫雖具優勢，但仍需進行系統性整合，例如和電子化病歷與基因體／蛋白質體等體學資料庫結合，建立生物資訊系統，以發掘更好的應用方式，並強化對疾病的研究與了解。而要如何在國家層級，建立加密和去識別化的管理，並統一資料格式，也還有努力空間。

專家建議台灣朝醫材類發展，如可促進神經再生或修復的神經導管，或促進周邊神經再生的皮膚敷料等。他們說，台灣要鼓勵優秀人才進行跨領域整合研究，並吸收國際人才，進行實質合作與技術交流，以神經再生醫材、超音波技術在神經醫學的應用為優先產業化方向。