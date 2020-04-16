第二屆青少年諮委名單出爐 實驗教育學生參與其中

為鼓勵青少年參與教育公共事務，教育部國教署去年成立青少年諮詢會。國教署今天表示，第二屆青少年諮委遴選作業已完成，選出13名委員，將陸續召開四次定期會議，從年輕世代多元聲音的表達與可行性研議，營造更好的教育環境。

國教署表示，第一屆委員任期結束後，透過三階段遴選，選出第二屆13名委員，並於3月31日公告名單。成員除了有高中職校及大專院校學生代表外，也有一名國中及1名非學校型態實驗教育階段的學生代表，諮詢會組成相當多元。

國教署說，第二屆委員出爐後，各委員將針對關注議題研議提案，並於任期內陸續舉行的定期會議中進一步討論。凡經決議，則送交相關業務單位評估參採，推動更符合兒少權益的教育政策及計畫。

國教署署長彭富源說，學生事務在12年國教的重要性也逐步提升，聯合國的兒童權利公約更將「實踐學生的表意與參與權」納入。他說，第一屆青少年委員積極參與教育公共事務，期待第二屆委員能傳承這樣的精神，激盪更多元的意見與創意，也讓學生公民素養與民主法治等觀念能持續深化。