我創業青年不敢做大夢 科技部赴以色列取經學創新

近年我國創業人數攀升，但有創業競賽評審表示，台灣創業者面臨的最大瓶頸是夢想太小，只想解決小問題。另外是沒有走出台灣的勇氣和語言能力，致視野不足；政府投入資源也不夠。以色列版圖和台灣差不多大，但創新生態圈完整，科技部為師法以國，兩年前增設駐以色列科技組促雙邊交流。

全球創業觀察（GEM）2019年發表的報告指出，台灣每百人約23人從事創業活動，處早期創業階段的比率約一成，占比是八年來最多。一名新創企業主管擔任多場國內創業競賽評審，他表示台灣教育沒鼓勵青年做大事，國人創業主題太小，比如有參賽者要開補習班教人解魔術方塊。反觀美國，奇點大學規定學生畢業作品至少要能改變1億人的生活。

這名主管也說，台灣非大國，政府給的資源不足，創新想法若拿不到資金，很難落地成為新產品。創業者的勇氣和語言能力也不夠，不敢跨出國，就很難提升視野和爭取舞台。

科技部兩年前成立駐以色列科技組，駐以科技參事汪庭安說，以色列創新生態圈相當完整，背後靠的是一流大學、頂尖研究機構不斷養成優秀人才和技術。以色列中小學教育也是創新的基因，他曾入校觀察，發現老師鼓勵學生發問，整間教室「鬧哄哄」，學生搶發言。以國家長也常問孩子「今天問了什麼問題？」但台灣教育更重視解題。

汪庭安說，以國每年約600到700家新創公司拿到創投資金，且有100多家上市櫃，創造產值超過100億美金。他觀察以國大企業併購新創風氣盛，政府也設相關機制促進民間投資，凡投資新創的企業，失敗不必還款，成功再還。這讓企業更願意支持新創，也促成良好的資金循環。台灣尚無相關機制，在團隊做出產品前就投資新創的企業不多。

國內多所大學為培育青年創業，近年紛設創新育成中心、產業加速器，開放創業團隊進駐，並提供軟硬體資源。汪庭安說，以國育成中心看重進駐團隊的創業成功率，不在乎多少團隊進駐。以國安排創業主題相似的團隊進駐同一育成中心，促資源整合和交流討論，也值得台灣參考。

科技部長陳良基說，台灣市場規模小，新創團隊沒信心打國際戰。科技部今年持續推動青年國際交流，他以鯰魚效應做比，表示這就像放幾條鯰魚進來，讓我國青年更有信心。他說台灣人才優秀，台、以工程師曾較勁人工智慧技術，要研發快速翻譯數10國語言的產品，結果台灣團隊先解題。