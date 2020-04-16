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政府研議中小學老師賣口罩 教團：勿把校園當小七

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

經立委建議，衛福部昨表示，正與教育部討論是否將口罩配發中小學，由學校販賣給學生。教師團體今發新聞稿表示反對，表示販售口罩有藥事法爭議，且學校老師已負擔調查接觸史、遠距教學等因應疫情而增的教學與行政工作，呼籲政府不要把學校當便利超商。

全教總表示，在校園防疫工作下，老師每天要教室消毒、對學生兩次量體溫，三不五時要調查學生旅遊足跡、應付上級的公文；準備遠距教學，壓力已經很大。而口罩販售問題多，老師不是藥師，也不是店員，請別再要求老師販售口罩。如今口罩產量已提升，應該用配送方式，讓全體師生都戴口罩。

全教總理事長張旭政說，口罩販售除有 「藥事法」的爭議外，還是一種交易行為，倘若真的要在學校販售，變成老師要調查，還要收錢、交貨；萬一口罩有問題，或是學生拿了口罩後遺失、汙損，這後續可能衍生的爭議讓老師想起來都害怕。更不用說這會影響原訂的教學計畫，占據學生學習時間。

全教總表示，呼籲政府應該用有效率的方式處理，無論是讓家長可以用線上預購方式，或是增加購買的點，都不應該把腦筋動在學校老師上，「學校不是便利商店，老師不是藥師，請不要把校園當成販售口罩的地方」。

另一教師團體全教產也發新聞稿表示，衛福部與教育部想讓學生在學校以「實名制」方式購買，此舉增加學校行政與教師負擔。學校每節下課只有10分鐘，學生從教室至特定地區購買口罩、大排長龍；教師一方面要上課備課，又要協助學生購買口罩，收錢找錢。教育部應考量到學校人力有限，在校內各項大型活動都停止的情況下，卻讓學生大排長龍，此舉恐與防疫精神相違。

全教產理事長林碩杰說，盼政府在念孩子是國家未來主人翁，也考量偏鄉學校需至市區運載防疫物資的麻煩，請將學生用口罩直接免費配送至各校。學校是學生上課、學習的場所，若為了口罩，個個手捏零錢大排長龍，耗時等待，不是師生應做的事。倒是政府聲稱要優先通過的1.5兆元紓困方案，如能優先將經費放在學童的健康防疫，才是真正體恤人民的政府。

口罩 教育部 全教總

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