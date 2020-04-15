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文化部：已收7658件紓困申請案 紓困2.0將放線上填表

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院今舉辦「行政院紓困振興記者會」。記者賴于榛／攝影
行政院今舉辦「行政院紓困振興記者會」。記者賴于榛／攝影

行政院今舉辦「行政院紓困振興記者會」，由文化部報告「藝文產業紓困協助措施」，文化部長鄭麗君指出，首波紓困已收到7658件申請案，本月起分批審查，核定後將儘速撥款；另外，紓困2.0將有四大強化方案，為了更便民，也將開放線上填表。

鄭麗君表示，藝文產業受疫情衝擊嚴重，文化部的職責在於做好防疫及紓困工作，減緩藝文產業所受衝擊；尤其藝文人才養成不易，希望透過藝文紓困措施讓藝文事業員工、從事藝文工作的自雇者獲得基本支持，讓人才及熱情不流失，疫情過後，藝文產業才能快速振興。

文化部日前公告「文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，並在上月中宣布「減輕營運衝擊補助」第一次申請須知，只要是今年1月15日至3月31日受疫情影響發生營運困難的我國藝文事業及自然人，都可提出申請。

鄭麗君說，文化部第一次「減輕營運衝擊補助」收件期雖是至4月10日截止，但為加速作業，3月底已先針對當時收到、無須補件之案件進行第一次審查，本周陸續發出核定函，獲補助者收到核定函後即可向文化部請領補助款。由於有9成申請者於4月後送件，因此後期申請件數暴增，截至4月14日止，文化部共已收到7658件申請案，本月起已分批審查，核定後將儘速撥款。

鄭麗君指出，待第二階段特別預算通過後，原有「藝文紓困1.0」將升級為「藝文紓困2.0」，更強化對藝文事業、員工及自雇者的照顧，落實「挺事業、顧員工、護自雇、疫情過後拚振興」四大精神也包括四大強化方案，且為了更便民，也將開放線上填表。

鄭麗君說，第一、各類型藝文事業減輕營運衝擊補助方案，將擴大各類型藝文事業「減輕營運衝擊補助」，該項補助總預算額度從「藝文紓困1.0」的11億元，再加碼到18億元；至於藝文艱困事業員工薪資及營運補助方案，針對表演藝術、音樂展演、電影映演業、出版事業等受重大衝擊，導致營業額衰退50%以上或顯已無法持續營運的藝文艱困事業，新增24.7億元預算，將依據跨部會共同性原則，補助艱困事業員工薪資四成（每人上限2萬元），補助三個月，以及補助一次性營運資金。申請此類補助者，將不像「減輕營運衝擊補助」受每事業最高補助250萬元之上限限制。

第三，「藝文紓困2.0」中，大型藝文事業將可納入經濟部新提出之大型企業融資方案，大幅提高融資額度至5億元，並提供信用保證及利息補貼經費；另外，藝文自雇者納入勞動部自營業者補助專案。

文化部 鄭麗君 疫情

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