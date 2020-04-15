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海外學生難招 學者：應重質不重量

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
中央大學副國際長吳祚任表示，海外學生要的是質不是量，需要獨角獸型學生。(Photo by Global Penn State via Flickr)
中央大學副國際長吳祚任表示，海外學生要的是質不是量，需要獨角獸型學生。(Photo by Global Penn State via Flickr)

「台灣招收海外學生要的是質而不是量，需要招來獨角獸型學生！」在近日舉辦的大學註冊率與競爭力座談會中，中央大學副國際長吳祚任表示，招收1個頂尖的海外學生能夠抵10幾個一般學生，對此政府應保障最低獎學金，並鬆綁相關法規。

需獨角獸型學生

中央大學副國際長吳祚任表示，對東南亞學生而言，撇除歐美國家，日本和南韓是台灣在亞洲最大的競爭對手，而日韓的獎學金優渥，相較之下台灣的獎學金來源雖然很多（政府、民間或老師自掏腰包），加起來不輸日韓，卻不太穩定。吳祚任建議，政府應明訂「最低獎學金」的保障，以吸引國外優秀學生。

「海外學生要的是質不是量，需要獨角獸型學生！」吳祚任指出，獨角獸型學生即頂尖學生，1個能夠抵10幾個一般學生，除了香港、印度、東南亞等地，東歐也是一個新興市場。不過吳祚任表示，根據教育部規定，部分國家的學生必須教授簽名作保（不會非法打工）才得以開放，反而導致沒有教授願意承擔責任，他呼籲教育部應該鬆綁法規。

明新科技大學國際長廖信德分享自2007年以來，該校招生越南學生的經驗。他建議各大學應成立「台越聯合招生委員會」，由於招生越南學生必須和當地的省政府或大學打交道，可組成共同的管道。此外，也應放寬越南學生來台申請華語班的門檻，讓他們得以通過面試。

新南向目標不明

世新大學校長吳永乾受訪時表示，政府推動新南向政策多年，但招生情況整體而言並不理想，問題出在政策目標不明確，到底是為了促進學術文化交流，還是解決生員短缺的問題？

他表示，若僅是為了解決招生不足，層次太低且可行性不高，他提到不少私校成立的「產學專班」，其實是讓東南亞學生來台變相打工，甚至還補助學費。吳永乾指出，新南向的政策目標應該訂為促進學術文化交流，不但可以培養新台派，對雙方的經貿交流也有助益。

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東南亞 越南 教育部

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