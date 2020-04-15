解大學退場危機 校長籲降低生師比

「註冊率不好，不應該作為衡量大學辦學好壞的指標！」多位大學校長14日參與「大學註冊率與競爭力座談會」，世新大學校長吳永乾認為，教育部應檢視的是學校的「財務狀況」，而不是以註冊率逼大學退場。大同大學校長何明果則提出「降低生師比」的建議，既可以解決少子化危機，教學品質也能夠不減反增。

應衡量學校財務

「註冊率不好，不應該作為辦學好壞的衡量指標！」世新大學校長吳永乾表示，由於大環境的生源嚴重不足，學校總人數不代表辦教學品質不好，他提到美國多達75%的4年制大學，學生人數少於5000人，其中卻不乏好學校。他認為，教育部應檢視的是學校的「財務狀況」，反映了辦學資源，若財務狀況不好，學生人數再多也很難永續經營。

對此，吳永乾提出3項建議：第一，教育部應積極輔導招生困難的學校有秩序的退場，但不要影響師生的受教權和工作權；第二，公私立學生名額應等比例一起減；第三，學雜費應給予學校適度彈性，才能反映成本。

中國科技大學校長唐彥博也強調，教育部不應管學校的學生人數，應該注重的是財務面。他也認為，學生選擇學校的原則大多是「先公立後私立、先一般後技職」，這個觀念也應該設法破除。

降低生師比

大同大學校長何明果表示，由於少子化的衝擊，以及各間學校招生名額大致不變的情況下，學生竟然出現「板塊位移」，不僅後段學校招不到學生，前段學校可能也沒招到所需的研究型學生。何明果指出，同樣是機械系，前段學校可能研究奈米機器人，後段學校則從事汽車修護，各自需要不同特質的學生。

「台灣少子化和大學的高生師比（24:1），這兩大問題剛好互為解方！」何明果認為，教育部應依高中人數，同步調降本國學生的招生總量，以減少生師比，同時維持現行師資員額，教學品質反而可以增加，此外，也應引進優秀的外籍生，兼顧學生的質和量。

何明果指出，真正要解決的問題是經費，若學費完全反映成本，他預估10年後私校學費恐大漲至13.94萬，公立為6.97萬。他建議，政府可補助約三分之一的學費，在少子化的趨勢下，每年約只需128至256億的預算。

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