私校退場條例草案延伸到高中 主管機關能解散董事會

少子化衝擊，教育部昨又證實一所私中停招，瀕臨退場學校從大學延伸到高中。教育部擴大退場輔導範圍，近日預告私立高級中等以上學校退場條例草案，學校若被教育部列入專案輔導名單，三年內未能改善，主管機關應要求停招，並在停招後一年停辦。考量我國子女數隨生肖年增減，估民國121年高中新生逆增，此條例擬從頒布後施行至該年底。

教育部國教署證實，台南市私立鳳和中學高中部、國中部108學年起停招；目前已有10幾所私立高中職向教育部申請停招或停辦。教育部近日提出草案，將私立大專校院轉型及退場條例規範範圍擴及高中，除適用範圍擴大，也規定專輔學校三年以內要改善。如超過三年未能免除專輔，主管機關應命其全面停招，並在停招後一年停辦。停辦後的兩個月，董事會應向主管機關申請法人解散，剩餘財產只能歸屬地方政府或退場基金。

教育部2017年就頒布私立大專校院轉型及退場條例，但未在上一屆立法院完成審議。教育部表示，學校面臨退場的問題包括學校停辦後抗拒教育部的安置、學校無力支付教職員薪資等，都是先前草案沒規範的內容。教育部為此提出新的草案，並將規範範圍向下延伸到私立高中，預計今年7月底前將新版草案函送行政院。

新版草案除限制專輔學校改善期間為三年，也增加基金墊付做法，由專輔學校經學校董事會經主管機關重組後，學校維持正常運作所需資金、支應教職員工退休或資遣費用，於法人解散清算時歸墊。

新版草案另也要求組成退場審議會，審議專輔學校的認定和免除，命令全面停招和停辦等事項，免提私立學校諮詢會。另外，新版草案也賦予主管機關解散董事會的權力，主管機關決議專輔學校停招時，同時解除該校全體董事職務，另指派公益董事重組董事會。