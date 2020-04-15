聽新聞
test
0:00 / 0:00

私校退場條例草案延伸到高中 主管機關能解散董事會

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

少子化衝擊，教育部昨又證實一所私中停招，瀕臨退場學校從大學延伸到高中。教育部擴大退場輔導範圍，近日預告私立高級中等以上學校退場條例草案，學校若被教育部列入專案輔導名單，三年內未能改善，主管機關應要求停招，並在停招後一年停辦。考量我國子女數隨生肖年增減，估民國121年高中新生逆增，此條例擬從頒布後施行至該年底。

教育部國教署證實，台南市私立鳳和中學高中部、國中部108學年起停招；目前已有10幾所私立高中職向教育部申請停招或停辦。教育部近日提出草案，將私立大專校院轉型及退場條例規範範圍擴及高中，除適用範圍擴大，也規定專輔學校三年以內要改善。如超過三年未能免除專輔，主管機關應命其全面停招，並在停招後一年停辦。停辦後的兩個月，董事會應向主管機關申請法人解散，剩餘財產只能歸屬地方政府或退場基金。

教育部2017年就頒布私立大專校院轉型及退場條例，但未在上一屆立法院完成審議。教育部表示，學校面臨退場的問題包括學校停辦後抗拒教育部的安置、學校無力支付教職員薪資等，都是先前草案沒規範的內容。教育部為此提出新的草案，並將規範範圍向下延伸到私立高中，預計今年7月底前將新版草案函送行政院

新版草案除限制專輔學校改善期間為三年，也增加基金墊付做法，由專輔學校經學校董事會經主管機關重組後，學校維持正常運作所需資金、支應教職員工退休或資遣費用，於法人解散清算時歸墊。

新版草案另也要求組成退場審議會，審議專輔學校的認定和免除，命令全面停招和停辦等事項，免提私立學校諮詢會。另外，新版草案也賦予主管機關解散董事會的權力，主管機關決議專輔學校停招時，同時解除該校全體董事職務，另指派公益董事重組董事會。

教育部 行政院 立法院

延伸閱讀

退轉條例草案擬擴及私立高中 落日條款期限121年

中小學科展孕育科學人才 廖俊智、唐鳳都曾是得主

影／私立鳳和中學全面停招 高二33人成最後在校生

台南私立鳳和中學全面停招 全校僅剩76名學生

相關新聞

曾是明星私中 柳營鳳和停招剩76生

少子化衝擊，教育部昨證實又有一所私中停招。教育部為此擴大退場輔導範圍，近日預告私立高級中等以上學校退場條例草案，學校若被教育部列入專案輔導名單，三年內未能改善，主管機關應要求停招，並在停招後一年停辦。

私校退場條例草案延伸到高中 主管機關能解散董事會

少子化衝擊，教育部昨又證實一所私中停招，瀕臨退場學校從大學延伸到高中。教育部擴大退場輔導範圍，近日預告私立高級中等以上學...

境外博士生 印度可能占最多

中國大陸教育部上周宣布，今年起暫停大陸各地各級畢業生赴台升學就讀，但近年來我國教研人力愈來愈倚賴境外人才，博士生每六人就有一位外籍生。學者認為，境外博士生現以中國大陸為大宗，陸生不能來，印度非常可能躍升我國博士班最大人才庫。

「英文比中文好」 扶輪社捐華語補救經費助海歸

為幫助自小在海外讀書的學子，回到台灣後能順利融入校園，新北市推動華語補救教學專案，協助海歸學子提升華語文能力，目前共有5...

應屆畢業生就業難 學貸寬限期擬延長

新冠肺炎疫情嚴重，今年大專畢業生就業恐比往年困難，教育部昨天表示，將評估加速蔡總統「緩繳學貸政見」上路時程，且延長應屆畢業生就學貸款「寬限期」。教育部也規畫高教深耕學校，擴大聘用應屆碩博士生擔任研究助理或博士後研究。

教長戴粉紅口罩 行動表達顏色無性別之分

媒體昨天在中央流行疫情指揮中心記者會提到，有小男童怕被議論而拒戴粉紅色口罩。教育部長潘文忠今天戴起粉紅色口罩，以行動表達...

學校禁用ZOOM 教部影片介紹其他軟體遠距教學

教育部日前要求學校禁用ZOOM視訊軟體，教育部今天表示，已做好一套教材，透過5支影片，介紹如何用其他不同軟體進行同步或非...

教部次長劉孟奇：ZOOM有資安疑慮 建議學校不要使用

教育部次長劉孟奇上午出席立法院教育及文化委員會就「疫情衝擊下，青年職涯發展政策規劃與未升學未就業青少年關懷扶助措施」報告...

大專逾50歲教師近6成 創新高

教育部公布一○八學年各級學校統計，五十歲以上大專院校專任教師比率創下歷史新高，達五成九，比起九十八年三成三，足足高了約二成六；未滿四十歲大專院校專任教師比率，也從九十八年二成一降至一○七年剩不到一成，大學教師高齡化危機持續發酵。

腦麻患者不向命運低頭 吳承嶸獲總統教育獎

屏東大學學生吳承嶸因患有先天性腦性麻痺，需要電動輪椅和助行器才能行動，但他不向命運低頭，未怨天尤人、樂觀面對人生散發正能...

大學專任「老」師占比創新高 50歲以上占6成

教育部公布去年各級學校統計，50歲以上大專院校專任教師比率創歷史新高，達五成九，比起2009年三成三，足足增加約二成六。...

很難想像！ 台大生爆料：台大學長居然送外賣

另類高教困境？國內博士生除部分可領到教授從研究計畫經費給的薪水或獎助學金外，多數要自己找收入謀生，有台大土木系爆料，他的...

熱門新聞

曾是明星學校！台南私立鳳和中學全面停招新生 全校只剩76生

影／私立鳳和中學全面停招 高二33人成最後在校生

交大打造「低維護種菜法」在家就可輕鬆收成蔬果

台中新社高中「線上朝會」提前演練線上教學

「何處是人民的烏托邦？」嘉義國中段考考新冠肺炎

台南新豐高中開辦自然療癒課程 到關廟野溪親水做竹編

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。