「英文比中文好」 扶輪社捐華語補救經費助海歸

為幫助自小在海外讀書的學子，回到台灣後能順利融入校園，新北市推動華語補救教學專案，協助海歸學子提升華語文能力，目前共有567位學生接受協助。國際扶輪台北逸澤扶輪社日前也捐助了18萬元給林口7所學校、共16名跨國銜轉的學生，幫助他們適應在台生活。

新北市教育局今下午於新林國小舉辦感謝儀式，向國際扶輪3523地區台北逸澤扶輪社致意，感謝他們捐助經費支持新北跨國銜轉的學生學習華語。

教育局長張明文指出，108年起已協助567位學生接受華語補救教學專案，華語文能力皆有顯著進步，有助適應在台學習生活，感謝台北逸澤扶輪社支持，相信這些學生在華語表達和認讀能突飛猛進，也期待他們發揮雙文化優勢，成為國際人才。

新林國小華語補救教學教師周香琦平時善用遊戲融入教學，結合唸謠及字卡，引導學生透過互動遊戲，學習華語及文化；今日的活動中，張明文也跟學生一起玩牌卡，體驗在寓教於樂的過程中，學習注音符號。

新林國小校長劉道德表示「學校盡力成就孩子的價值，縮短跨國語言的差異，來到新北就是我們的孩子。」，這些「英文說得比中文還好」的小學生，過去跟著父母工作在美國、新加坡、中國大陸及香港等地生活，現在跟著家人回到新北市就學，第一項挑戰就是學習華語。

周香琦也分享，每名學生基礎華語程度不同，有的能聽、有的很能說，但是遇到繁體字就沒辦法了；其中，來自美國加州的崎穎，過去一急只能比手畫腳，但現在可以用短句表達意思，也因為中文表達能力增進不少，跟班上同學相處更加融洽。