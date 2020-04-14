快訊

遭違法解雇 鴻海前總經理討回近800萬元股利

猛爆性肝炎發作 兆豐銀獨董廖學興逝世享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「英文比中文好」 扶輪社捐華語補救經費助海歸

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
周香琦老師示範華語補助教學，善用遊戲融入教學。記者吳亮賢／攝影
周香琦老師示範華語補助教學，善用遊戲融入教學。記者吳亮賢／攝影

為幫助自小在海外讀書的學子，回到台灣後能順利融入校園，新北市推動華語補救教學專案，協助海歸學子提升華語文能力，目前共有567位學生接受協助。國際扶輪台北逸澤扶輪社日前也捐助了18萬元給林口7所學校、共16名跨國銜轉的學生，幫助他們適應在台生活。

新北市教育局今下午於新林國小舉辦感謝儀式，向國際扶輪3523地區台北逸澤扶輪社致意，感謝他們捐助經費支持新北跨國銜轉的學生學習華語。

教育局長張明文指出，108年起已協助567位學生接受華語補救教學專案，華語文能力皆有顯著進步，有助適應在台學習生活，感謝台北逸澤扶輪社支持，相信這些學生在華語表達和認讀能突飛猛進，也期待他們發揮雙文化優勢，成為國際人才。

新林國小華語補救教學教師周香琦平時善用遊戲融入教學，結合唸謠及字卡，引導學生透過互動遊戲，學習華語及文化；今日的活動中，張明文也跟學生一起玩牌卡，體驗在寓教於樂的過程中，學習注音符號。

新林國小校長劉道德表示「學校盡力成就孩子的價值，縮短跨國語言的差異，來到新北就是我們的孩子。」，這些「英文說得比中文還好」的小學生，過去跟著父母工作在美國、新加坡、中國大陸及香港等地生活，現在跟著家人回到新北市就學，第一項挑戰就是學習華語。

周香琦也分享，每名學生基礎華語程度不同，有的能聽、有的很能說，但是遇到繁體字就沒辦法了；其中，來自美國加州的崎穎，過去一急只能比手畫腳，但現在可以用短句表達意思，也因為中文表達能力增進不少，跟班上同學相處更加融洽。

扶輪社長黃淑鳳表示，今年聚焦於扶輪全球獎助金六大焦點領域之一的「基礎教育及識字」，並且首度與教育局合作，協助跨國銜轉新住民子女華語學習計畫，預計從學生基礎教育著手，提供更多優秀新住民子女完善的教育資源。

校方致贈感恩拼圖給扶輪社。記者吳亮賢／攝影
校方致贈感恩拼圖給扶輪社。記者吳亮賢／攝影

華語 教育局

延伸閱讀

挺前線醫護 扶輪社捐3千件防護衣

新北社大線上開學 實體課等5月

新北社大線上開學 實體課程再延至5月

新北補習班、課照中心限100人採梅花座 違者最重停招

相關新聞

「英文比中文好」 扶輪社捐華語補救經費助海歸

為幫助自小在海外讀書的學子，回到台灣後能順利融入校園，新北市推動華語補救教學專案，協助海歸學子提升華語文能力，目前共有5...

應屆畢業生就業難 學貸寬限期擬延長

新冠肺炎疫情嚴重，今年大專畢業生就業恐比往年困難，教育部昨天表示，將評估加速蔡總統「緩繳學貸政見」上路時程，且延長應屆畢業生就學貸款「寬限期」。教育部也規畫高教深耕學校，擴大聘用應屆碩博士生擔任研究助理或博士後研究。

教長戴粉紅口罩 行動表達顏色無性別之分

媒體昨天在中央流行疫情指揮中心記者會提到，有小男童怕被議論而拒戴粉紅色口罩。教育部長潘文忠今天戴起粉紅色口罩，以行動表達...

學校禁用ZOOM 教部影片介紹其他軟體遠距教學

教育部日前要求學校禁用ZOOM視訊軟體，教育部今天表示，已做好一套教材，透過5支影片，介紹如何用其他不同軟體進行同步或非...

教部次長劉孟奇：ZOOM有資安疑慮 建議學校不要使用

教育部次長劉孟奇上午出席立法院教育及文化委員會就「疫情衝擊下，青年職涯發展政策規劃與未升學未就業青少年關懷扶助措施」報告...

大專逾50歲教師近6成 創新高

教育部公布一○八學年各級學校統計，五十歲以上大專院校專任教師比率創下歷史新高，達五成九，比起九十八年三成三，足足高了約二成六；未滿四十歲大專院校專任教師比率，也從九十八年二成一降至一○七年剩不到一成，大學教師高齡化危機持續發酵。

腦麻患者不向命運低頭 吳承嶸獲總統教育獎

屏東大學學生吳承嶸因患有先天性腦性麻痺，需要電動輪椅和助行器才能行動，但他不向命運低頭，未怨天尤人、樂觀面對人生散發正能...

大學專任「老」師占比創新高 50歲以上占6成

教育部公布去年各級學校統計，50歲以上大專院校專任教師比率創歷史新高，達五成九，比起2009年三成三，足足增加約二成六。...

很難想像！ 台大生爆料：台大學長居然送外賣

另類高教困境？國內博士生除部分可領到教授從研究計畫經費給的薪水或獎助學金外，多數要自己找收入謀生，有台大土木系爆料，他的...

防疫在家好無聊？線上親子平台教你怎麼玩

新冠肺炎疫情持續延燒，為降低群聚感染風險，家長與幼兒在家時間變多，台北市教育局在學前教育資源網中（http://www....

大學教授高齡化創史上新高 50歲以上「老」師占近6成

教育部公布108年各級學校統計，50歲以上大專院校專任教師比率創歷史新高，達5成9，比起98年3成3，足足高了約2成6；...

入選機器人程式競賽決賽 太空中心補助12萬送你出國

日本JAXA與美國太空總署（NASA）聯合舉辦第一屆KIBO機器人程式挑戰賽，國家實驗研究院表示，台灣地區預賽由國家太空...

熱門新聞

曾是明星學校！台南私立鳳和中學全面停招新生 全校只剩76生

影／私立鳳和中學全面停招 高二33人成最後在校生

教長戴粉紅口罩 行動表達顏色無性別之分

交大打造「低維護種菜法」在家就可輕鬆收成蔬果

台中新社高中「線上朝會」提前演練線上教學

應屆畢業生就業難 學貸寬限期擬延長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。