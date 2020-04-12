很難想像！ 台大生爆料：台大學長居然送外賣

另類高教困境？國內博士生除部分可領到教授從研究計畫經費給的薪水或獎助學金外，多數要自己找收入謀生，有台大土木系爆料，他的碩士班學長在當外送員，他很難想像台大學長居然要靠送外賣貼補生活費。中研院研究助理許瑞福更抱怨政府討論所謂的攬才或留才，博士生似乎都不在其中，他9月將進台大電信所博士班就讀，他認為博士班政策缺乏全盤規畫，博士生應該有基本薪資；包括不同領域的差異、薪資來源、畢業後就業問題等，都需要深入思考。

根據教育部的統計，107學年研究所畢業生人數5.8萬人，較頂峰時期、100學年的6.4萬人減6000多人；其中博士班人數七年來減幅達17.6%，108學年度全國在學的博士生有2萬9000多人，不少博士生盼政府重視全職博士生的處境，提供全額獎學金，讓他們不必兼差賺錢，能夠專心寫論文。

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盼不到政府津貼 台大碩博生兼差外送成常態