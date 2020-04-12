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大學教授高齡化創史上新高 50歲以上「老」師占近6成
教育部公布108年各級學校統計，50歲以上大專院校專任教師比率創歷史新高，達5成9，比起98年3成3，足足高了約2成6；未滿40歲大專院校專任教師，也從98年2成1降至107年剩不到1成，大學教師高齡化危機持續發酵。
為了攬才，教育部近年祭出多項措施，如玉山計畫的「高教深耕彈性薪資」替教師加薪，以及「玉山青年學者」由教育部補助年薪外加最高150萬；或是要求境外生超過學生總數3%的大學把境外生納入生師比計算。
科技部也推動「愛因斯坦」、「哥倫布」兩大年輕學者計畫，鼓勵青年投入學術研究。
但根據最新統計，108年大學教師人數持續下滑，從98年5萬0658人，降至4萬6137人，為過去10多年來最低；且50歲以上大專院校專任教師占比不減反增。
全國私校工會理事長尤榮輝表示，台灣因少子化趨勢，高教師資需求降低，導致教職缺額愈來愈少。一方面，制度上難以強迫資深教師退休，另一方面員額又不足以提供年輕博士就業，已形成高教師資高齡化的結構性問題。
尤榮輝表示，資深老師具授課經驗好，「『老』老師多，並不是問題」，關鍵問題在於年輕的老師不夠多，高教經驗就無法傳承下一代，大學創新能力也會受到影響。
尤榮輝建議，目前不少公立大學專任教師，退休後會去私大發展事業第二春、可同時領私大薪水及公校退休金，這些「雙薪老教授」占了上千個缺，「是爭議問題」，呼籲教育部出手解決這問題，「效果可能比『玉山學者』更好」；或補助大學增聘博士後研究員，讓年輕博士生有出路。
教育部表示，近年我國大專校院專任教師漸趨高齡化，日後恐因人才斷層而影響教研能量，將持續檢討加強扶植青壯年學者，相關制度也將滾動調整。
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