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中小學國防教育補充教材 納恐攻、假新聞、生化戰

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
因應高級中等學校全民國防教育課程綱要，教育部編訂國民中小學全民國防教育補充教材。圖／教育部提供
因應高級中等學校全民國防教育課程綱要，教育部編訂國民中小學全民國防教育補充教材。圖／教育部提供

教育部編訂國中小全民國防教育補充教材，教育部學特司表示，教材分國小低年級、國小中高年級及國中等三學段，編製符合素養導向的「教師手冊」及「學生讀本」，每冊皆包含三單元，納入了沒有煙硝的現代戰爭如資訊戰、恐怖攻擊等。

教育部表示，這套教材內容包含「資訊戰」、「生化戰」及「恐怖攻擊」等，討論這些沒有硝煙的現代戰爭，如何干擾及破壞與我們息息相關的金融、經濟、資訊、媒體等民生面向，進而影響國家安全。

教材也由資訊戰概念延伸至「媒體素養」，除教導學生如何查證假消息、假新聞外，更促使學生進一步思考各個層面的假新聞對國家安全的影響。

教育部表示，全民國防教育課程綱要特色在於從「安全」角度連結個人與社會及國家，增進學生了解國家相關作為，並擴展學生國際觀。著重引導學生主動發現國防事務與生活密不可分，使學生思考與領會個人與團體參與對於國家的發展與影響；另透過各類防災演練與實作活動，強化團隊合作的精神，培養同理關懷與溝通互動的能力。

教育部說，這套教材以潛移默化的「融入式教學」，將全民國防概念向下扎根，促中小學生主動關心國家事物，支持國防自主發展，及配合國家各項政策。這讓學生體認自己也能保護國家安全，引導其建立「國家保護我們，我們也要保護國家」的全民防衛觀念。

教育部 恐怖攻擊 戰爭

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