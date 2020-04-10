聽新聞
test
0:00 / 0:00
不讓陸生有孤立感 逢甲校長「致大陸學生的一封信」
中國教育部宣布，全面暫停2020年度陸生赴台，但對已在台灣就讀，並願繼續在也台升讀的陸生，可依自願原則在台灣繼續升讀。
逢甲大學陸生人數高達308名，秘書長唐國豪表示，目前有291名陸生在境外，也就是回到自己的家鄉，校方遵照教育部「安心就學」以網路遠距教學；還有9名陸生在台灣，疫情爆發至今未離境，這學期穩定就學；另有8名學生因新冠肺炎疫情已先休學。
中國教育部突然宣布暫停陸生來台，逢甲校長李秉乾憂心陸生心情受影響，今天他主動寫一封「致大陸學生的一封信」。信中他表示，逢甲是一所有理想、有責任的大學，應屆畢業同學在安心就學的措施下，一定能順利如期畢業；疫情結束後，隨時歡迎同學們返校繼續學業，告訴所有陸生「你們永遠是逢甲的一份子，學習將一切如常。」
逢甲秘書長唐國豪說，對中國教育部單方面突然宣布這樣的訊息很遺憾，因消息突然宣布、學生分布各省，訊息非常混亂，校方憂心陸生們不清楚、或迷惘未來的求學狀況、擔心影響學習規畫，校長李秉乾才寫「致大陸學生的一封信」已寄給陸生。
唐國豪表示，目前是下學期，疫情應不會在畢業前結束，逢甲應屆畢業的陸生透過網路學習，依舊可順利畢業。
唐國豪說，308名陸生以大一到大三、碩一人數較多，博士生有15人，校方一定會密切照顧，各系所也透過社群、線上學習各種方式與學生持續互動，不讓學生有孤立感，疫情結束歡迎陸生隨時返校，逢甲張開雙手。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言