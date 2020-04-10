不讓陸生有孤立感 逢甲校長「致大陸學生的一封信」

中國教育部宣布，全面暫停2020年度陸生赴台，但對已在台灣就讀，並願繼續在也台升讀的陸生，可依自願原則在台灣繼續升讀。

逢甲大學陸生人數高達308名，秘書長唐國豪表示，目前有291名陸生在境外，也就是回到自己的家鄉，校方遵照教育部「安心就學」以網路遠距教學；還有9名陸生在台灣，疫情爆發至今未離境，這學期穩定就學；另有8名學生因新冠肺炎疫情已先休學。

中國教育部突然宣布暫停陸生來台，逢甲校長李秉乾憂心陸生心情受影響，今天他主動寫一封「致大陸學生的一封信」。信中他表示，逢甲是一所有理想、有責任的大學，應屆畢業同學在安心就學的措施下，一定能順利如期畢業；疫情結束後，隨時歡迎同學們返校繼續學業，告訴所有陸生「你們永遠是逢甲的一份子，學習將一切如常。」

逢甲秘書長唐國豪說，對中國教育部單方面突然宣布這樣的訊息很遺憾，因消息突然宣布、學生分布各省，訊息非常混亂，校方憂心陸生們不清楚、或迷惘未來的求學狀況、擔心影響學習規畫，校長李秉乾才寫「致大陸學生的一封信」已寄給陸生。

唐國豪表示，目前是下學期，疫情應不會在畢業前結束，逢甲應屆畢業的陸生透過網路學習，依舊可順利畢業。