快訊

主婦變酒店公關 指揮中心坦承疫調出現時間差

愛奇藝也造假？瑞幸咖啡自爆後 中概股火燒連環船

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不讓陸生有孤立感 逢甲校長「致大陸學生的一封信」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中國教育部突然宣布暫停陸生來台，逢甲校長李秉乾憂心陸生心情受影響，今天他主動寫一封「致大陸學生的一封信」。圖／取自逢甲大學首頁
中國教育部突然宣布暫停陸生來台，逢甲校長李秉乾憂心陸生心情受影響，今天他主動寫一封「致大陸學生的一封信」。圖／取自逢甲大學首頁

中國教育部宣布，全面暫停2020年度陸生赴台，但對已在台灣就讀，並願繼續在也台升讀的陸生，可依自願原則在台灣繼續升讀。

逢甲大學陸生人數高達308名，秘書長唐國豪表示，目前有291名陸生在境外，也就是回到自己的家鄉，校方遵照教育部「安心就學」以網路遠距教學；還有9名陸生在台灣，疫情爆發至今未離境，這學期穩定就學；另有8名學生因新冠肺炎疫情已先休學。

中國教育部突然宣布暫停陸生來台，逢甲校長李秉乾憂心陸生心情受影響，今天他主動寫一封「致大陸學生的一封信」。信中他表示，逢甲是一所有理想、有責任的大學，應屆畢業同學在安心就學的措施下，一定能順利如期畢業；疫情結束後，隨時歡迎同學們返校繼續學業，告訴所有陸生「你們永遠是逢甲的一份子，學習將一切如常。」

逢甲秘書長唐國豪說，對中國教育部單方面突然宣布這樣的訊息很遺憾，因消息突然宣布、學生分布各省，訊息非常混亂，校方憂心陸生們不清楚、或迷惘未來的求學狀況、擔心影響學習規畫，校長李秉乾才寫「致大陸學生的一封信」已寄給陸生。

唐國豪表示，目前是下學期，疫情應不會在畢業前結束，逢甲應屆畢業的陸生透過網路學習，依舊可順利畢業。

唐國豪說，308名陸生以大一到大三、碩一人數較多，博士生有15人，校方一定會密切照顧，各系所也透過社群、線上學習各種方式與學生持續互動，不讓學生有孤立感，疫情結束歡迎陸生隨時返校，逢甲張開雙手。

中國教育部突然宣布暫停陸生來台，逢甲校長李秉乾憂心陸生心情受影響，今天他主動寫一封「致大陸學生的一封信」。圖／逢甲大學提供
中國教育部突然宣布暫停陸生來台，逢甲校長李秉乾憂心陸生心情受影響，今天他主動寫一封「致大陸學生的一封信」。圖／逢甲大學提供

陸生 疫情 教育部

延伸閱讀

政大北京校友募3.7萬口罩捐母校 陸生盼報恩

陸生暫緩來台 教部：防疫不得已

大陸政策轉向 早已有跡可循

陸生不來+少子化 大學雙重海嘯來了

相關新聞

不讓陸生有孤立感 逢甲校長「致大陸學生的一封信」

中國教育部宣布，全面暫停2020年度陸生赴台，但對已在台灣就讀，並願繼續在也台升讀的陸生，可依自願原則在台灣繼續升讀。

口罩的閩南語為「喙罨」 閩南語檢定開跑19歲以下免費

口罩的閩南語為「喙罨」！教育部表示，若想了解自己的閩南語程度，今年的閩南語語言能力認證考試正在報名中，截止日為5月8日下...

「胸部被嘲笑別理」文化部優良選書挨批

立委王婉諭昨天在立院質詢指出，被列為文化部優良讀物的性別教育書籍，卻傳達清純少女長大後再考慮使用衛生棉條，以及若遭男生嘲笑胸部大小不要理會即可等錯誤性平觀念，文化部次長蕭宗煌則表示，將檢討選書標準。

統測、會考 沒戴口罩不計分

新冠肺炎疫情升溫，教育部昨宣布，下月舉行的四技二專統測、國中會考兩次考試都要全程戴口罩，口罩由試務單位提供，每名考生每天一片。考試期間沒戴口罩，該科不計分。考試不開放家長陪考，由學校組成服務隊來服務。

教育部明年起補助私校加發資遣慰助金 1年受惠170人

教育部表示，為健全私校教職員資遣制度，明年元旦起補助各校加發資遣慰助金35%的經費，以最高發給教職員六個月最後在職薪資的...

會考、統測沒戴口罩不計分 家長不得陪考

新冠肺炎疫情升溫，教育部今天說明升學考試防疫，統測、國中會考兩次考試都要全程戴口罩，口罩由試務單位提供，每名考生每天一片，入場沒戴口罩，該科不計分。考試不開放家長陪考...

Zoom急禁缺配套 國民黨：學校人仰馬翻 老師家長很火大

教育部緊急發公文要求各級學校全面禁用Zoom。國民黨立院黨團首席副書記長林奕華說，教育部一紙公文就禁用Zoom軟體，卻無...

國中會考明寄發准考證 二試日期今下午公告

國中會考5月16日、17日登場，教育部表示，明天將寄發准考證，集體報名的國中應屆畢業生由就讀國中轉發，個別報名考生由各考...

全面禁學校用ZOOM 包正豪：教育部像養套殺故意整人

昨天起全面禁止學校使用有資安風險的視訊軟體ZOOM，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長院長包正豪在臉書表示，教育部先前還鼓...

早有準備 台南學校無痛換軟體

ＺＯＯＭ傳資安疑慮，不僅已在使用遠距教學的大學措手不及，中小學也不滿教育部要各校「超前部署」，如今竟是「歸零部署、砍掉重練」，只好緊急更換軟體應變。台南市教育局提供Microsoft Teams師生帳號供遠距教學；台北市教育局有自行開發的雲端系統「酷課雲」；宜蘭縣教育處則建議用Google Meet教學。

政院突禁ZOOM 大學：換軟體不是換餐廳

行政院一聲令下，昨天起全面禁止學校使用有資安風險的視訊軟體ＺＯＯＭ，尤其對不少已實施遠距教學的大學衝擊最大，不少學校根本應變不及。台師大就坦言「不可能馬上改」，教師換一套教學軟體，不像換一家餐廳吃飯這麼簡單，昨天部分課程仍使用ＺＯＯＭ，需逐步修正。

台積電捐百台熱像儀 統測、會考和指考考場將裝設

四技二專統測、國中會考及大學指考等考試下月陸續登場，教育部長潘文忠昨天下午主持部務會報，致贈感謝狀給台積電文教基金會，感謝他們捐贈一百台熱像儀，將用於統測、會考和指考考場。教育部表示，每分區學校配一台熱像儀，該校如超過五十間教室增配一台，昨起開始安裝。

熱門新聞

台師大接獲首例確診當晚 3室友還住校內

中國禁陸生來台 大學校長：陸生歸零不是不可能

【重磅快評】一紙「陸生暫停令」 會是誰的損失？

2例確診停課2周 台師大空蕩蕩 戒備森嚴

中國暫停陸生赴台 大學校長憂兩岸學術交流中斷

陸生明年恐不來 淡江、輔大希望恢復正常

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。