口罩的閩南語為「喙罨」 閩南語檢定開跑19歲以下免費

口罩的閩南語為「喙罨」！教育部表示，若想了解自己的閩南語程度，今年的閩南語語言能力認證考試正在報名中，截止日為5月8日下午5時，報名費為250元，19歲以下免報名費。

教育部表示，當天完成聽、說、讀、寫四項測驗項目，就能獲得獎勵品一份。挑戰進級且通過認證的考生，再另外贈送專屬獎品。團體報名也享好禮，除報名人數最多的前500名贈送限量禮物，若學校團報人數超過30人，教育部還會請各地方政府依權責提供行政獎勵。

教育部終身教育司說，閩南語認證考試從民國99年開始辦理，至今已累積超過7萬9000人報名。從107年開始，報名的年齡層主要以7到12歲的考生最多，大約有4300多人，占當年報考總數的40.75％；108年則有5,600多人報名，占當年報考總數的48.36％，顯見有愈來愈多年輕學子開始願意接觸並學習閩南語。

教育部表示，為方便家長共同學習，考試網站還設置「自學資源」專區，其中「學習地圖」整合從基礎至進階學習的閩南語文豐富資料，歡迎多加利用；在「自學資源」還有「試題說明及範例」（含音檔），相信熟悉題型後，大家更能從容應試。