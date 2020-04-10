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陸生暫停來台 大學校長籲維護陸生遠距學習受教權

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部表示，暫緩陸港澳生入境，是為避免人員移動造成疫情擴散、傳播風險。這是以防疫為優先考量，不得已的作法。本報資料照片
教育部表示，暫緩陸港澳生入境，是為避免人員移動造成疫情擴散、傳播風險。這是以防疫為優先考量，不得已的作法。本報資料照片

中國大陸教育部表示暫停陸生來台，外界推估背後原因是我國這學期因應新冠肺炎疫情，暫緩陸生入境所做的反制。對陸方教育部的公告，教育部表示遺憾，並說這是因疫情考量而做的措施。教育部也為此特別訂定「安心就學」因應措施，以兼顧保障陸生的受教權益。

教育部表示，暫緩陸港澳生入境，是為避免人員移動造成疫情擴散、傳播風險。這是以防疫為優先考量，不得已的作法。我政府自開放陸生來台就學以來，都持歡迎陸生來台就學的立場。台灣各界對陸生來台學習狀況與生活適應都很重視，並持續穩健推動陸生來台就學。

技專校院招策會副主委、龍華科技大學校長葛自祥說，因為疫情，這學期沒讓在台修讀學位的陸生返台就學，實因基於防疫考量。但台灣學校以遠距、視訊等方式，應加強重視品質，讓陸生的就學權益不要受到影響。尤其應屆畢業生，更不應因疫情而有所耽誤畢業時程。

教育部要求各大學2月初繳交安心就學方案規畫，台灣大學教務長丁詩同當時表示，台大已有線上課程平台，也將請陸籍碩博生的指導教授幫忙，開設適合自己學生的量身訂做課。不過自然領域學生可能要做實驗，需要設備器材，不易遠距學習。這部分可找尋當地能合作的老師，促成國際合作。

丁詩同說，校內陸籍碩博生約有一半打算在這學期畢業，這些學生可以註冊，跟指導教授討論並完成論文。若有其他考量也可辦休學。針對相關規定，台大將從寬認定、彈性處理。

清華大學教務長焦傳金說，研究生若課已修完，可安排視訊論文口試。針對課沒修完的學生，盡量安排老師做視訊課程。

陸生 教育部 疫情

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