快訊

瘟疫「民王」？東京緊急狀態中的小池百合子

停飛空姐縫防護衣？日本爭議的防疫產能動員令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸生明年恐不來 淡江、輔大希望恢復正常

聯合報 / 記者魏翊庭施鴻基／新北即時報導

台灣一年有近3萬名陸生、交換生來台，中國大陸宣布暫停陸生來台，新北市輔仁和淡江大學陸生共有922人，希望來台學生明年能繼續上課，不要中斷；明年新的陸生也期盼恢復正常。但校方也擔心港澳生是否也會比照陸生禁止來台上大學。

「陸生不能來，學校希望疫情儘快過去，2020陸生新生能儘快來台。」淡江大學秘書長劉艾華說，影響就是學生人數變少，明年陸生已經確定不能來，今年來的陸生明年是否還能來尚無法確定。淡江大學目前有陸生399人、港生309人及澳生177人，總共855人，部分陸生今年無法來台上課，都採遠距授課，避免影響學生受教權。

輔仁大學今年有港澳生334人、陸生523人。輔大表示，希望疫情快過去，讓學生正常來台上課。本學期目前採遠距教學，希望109學年度能繼續開放陸生來台，因為多數來台陸生都希望繼續學習。輔大另建議學生教學是以學年度為準，而非以年為單位，期盼以學年度為切分點，以免學生無法上課而休學。

陸生 淡江大學

延伸閱讀

陸生暫停來台 私校轉攻新南向招生盼政府多著墨

一紙「陸生暫停令」 台灣有看透自己的損失嗎

陸生招聯會擬保住1500個陸生名額 供已在台陸生升學

中國禁陸生來台 大學校長：陸生歸零不是不可能

相關新聞

教育部明年起補助私校加發資遣慰助金 1年受惠170人

教育部表示，為健全私校教職員資遣制度，明年元旦起補助各校加發資遣慰助金35%的經費，以最高發給教職員六個月最後在職薪資的...

口罩的閩南語為「喙罨」 閩南語檢定開跑19歲以下免費

口罩的閩南語為「喙罨」！教育部表示，若想了解自己的閩南語程度，今年的閩南語語言能力認證考試正在報名中，截止日為5月8日下...

陸生暫停來台 大學校長籲維護陸生遠距學習受教權

中國大陸教育部表示暫停陸生來台，外界推估背後原因是我國這學期因應新冠肺炎疫情，暫緩陸生入境所做的反制。對陸方教育部的公告...

陸生明年恐不來 淡江、輔大希望恢復正常

台灣一年有近3萬名陸生、交換生來台，中國大陸宣布暫停陸生來台，新北市輔仁和淡江大學陸生共有922人，希望來台學生明年能繼...

陸生暫停來台 私校轉攻新南向招生盼政府多著墨

中國教育部暫停陸生來台就學，讓已受少子化衝擊的大學招生雪上加霜。大學表示近年因政治因素，已見陸生來台人數下滑，也預估情況...

陸生招聯會擬保住1500個陸生名額 供已在台陸生升學

台灣陸生學位生有8000多人，中國大陸教育部昨表示要暫停陸生來台，衝擊我國大學生源。陸生招聯會表示，目前仍在與陸方討論，...

「胸部被嘲笑別理」文化部優良選書挨批

立委王婉諭昨天在立院質詢指出，被列為文化部優良讀物的性別教育書籍，卻傳達清純少女長大後再考慮使用衛生棉條，以及若遭男生嘲笑胸部大小不要理會即可等錯誤性平觀念，文化部次長蕭宗煌則表示，將檢討選書標準。

統測、會考 沒戴口罩不計分

新冠肺炎疫情升溫，教育部昨宣布，下月舉行的四技二專統測、國中會考兩次考試都要全程戴口罩，口罩由試務單位提供，每名考生每天一片。考試期間沒戴口罩，該科不計分。考試不開放家長陪考，由學校組成服務隊來服務。

會考、統測沒戴口罩不計分 家長不得陪考

新冠肺炎疫情升溫，教育部今天說明升學考試防疫，統測、國中會考兩次考試都要全程戴口罩，口罩由試務單位提供，每名考生每天一片，入場沒戴口罩，該科不計分。考試不開放家長陪考...

Zoom急禁缺配套 國民黨：學校人仰馬翻 老師家長很火大

教育部緊急發公文要求各級學校全面禁用Zoom。國民黨立院黨團首席副書記長林奕華說，教育部一紙公文就禁用Zoom軟體，卻無...

國中會考明寄發准考證 二試日期今下午公告

國中會考5月16日、17日登場，教育部表示，明天將寄發准考證，集體報名的國中應屆畢業生由就讀國中轉發，個別報名考生由各考...

全面禁學校用ZOOM 包正豪：教育部像養套殺故意整人

昨天起全面禁止學校使用有資安風險的視訊軟體ZOOM，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長院長包正豪在臉書表示，教育部先前還鼓...

熱門新聞

會考、統測沒戴口罩不計分 家長不得陪考

出現第二例確診個案 台灣師範大學全面實施遠距教學

堅持等中央宣布 大學防疫恐出現空窗期？

影／台師大第二例確診 個人申請二階甄試全面改書審

不一定要用Zoom！ 中壢高商教師以「它」來取代

台師大累積2例確診 成首間全校實體停課大學

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。