陸生明年恐不來 淡江、輔大希望恢復正常

台灣一年有近3萬名陸生、交換生來台，中國大陸宣布暫停陸生來台，新北市輔仁和淡江大學陸生共有922人，希望來台學生明年能繼續上課，不要中斷；明年新的陸生也期盼恢復正常。但校方也擔心港澳生是否也會比照陸生禁止來台上大學。

「陸生不能來，學校希望疫情儘快過去，2020陸生新生能儘快來台。」淡江大學秘書長劉艾華說，影響就是學生人數變少，明年陸生已經確定不能來，今年來的陸生明年是否還能來尚無法確定。淡江大學目前有陸生399人、港生309人及澳生177人，總共855人，部分陸生今年無法來台上課，都採遠距授課，避免影響學生受教權。

輔仁大學今年有港澳生334人、陸生523人。輔大表示，希望疫情快過去，讓學生正常來台上課。本學期目前採遠距教學，希望109學年度能繼續開放陸生來台，因為多數來台陸生都希望繼續學習。輔大另建議學生教學是以學年度為準，而非以年為單位，期盼以學年度為切分點，以免學生無法上課而休學。