陸生暫停來台 私校轉攻新南向招生盼政府多著墨

中國教育部暫停陸生來台就學，讓已受少子化衝擊的大學招生雪上加霜。大學表示近年因政治因素，已見陸生來台人數下滑，也預估情況會加劇。多校積極找尋新南向學生拓展生源，但私校工會說，教育部目前對新南向教育採「冷處理」態度，呼籲重啟台灣與新南向交流。

教育部統計，陸生是我國大專校院境外生占比的最大宗，約占二成四；108學年大陸學位生約8000人，加上短期研修生共2.5萬人。全國私校工會理事長尤榮輝說，陸學位生不能來，對國立大學衝擊較大，私校常收的陸交換生不受影響。

尤榮輝說，私校近來策略是轉往新南向發展，但教育部最近對新南向教育著墨不多，呼籲重啟雙邊交流，對私校的幫忙較大。

文化大學教務長方元沂說，文大這幾年已見陸生來台人數下滑，教務上啟動幾項應變方案來分散風險。經營新南向國家也是一大目標，目前正推動華語教學吸引泰國和印尼學生。第二是經營原本就關係友好的日本與南韓學校，第三是推動轉型，轉攻終身教育。

技專校院招策會副主委、龍華科技大學校長葛自祥說，近日受疫情影響，目前台灣各校招收陸生的準備、宿舍預留等，都充滿不確定性。如確認109學年無法招生大陸新生，倒也乾脆明確，省得大家不清楚到底該如何因應。

龍華科技大學近年也朝新南向發展，但葛自祥也說，陸生相較之下文化隔閡小，適合台灣培養，也是值得經營的一塊生源。他盼兩岸好不容易建立起來的教育交流，不被短暫的疫情打敗。兩岸教育交流能增進兩岸年青人的相互瞭解、彼此尊重，促進兩岸和平發展。

台灣大學每年約收500名陸生，台大教務長丁詩同說，大學端無法處理政治問題，但他認為更重要的是認清自己的競爭優勢。他舉例，台灣的醫學、生醫、物聯網等領域強，文化上以中文為基底，這些都是台灣的特色和強項。

丁詩同說，台大推行國際化，校長管中閔以新南向國家和歐美為重點，目前有三個系所能做到英語教學，通識等課程也持續朝國際化的教育環境邁進。台大中文系也開設國際專班約五年，吸引許多歐美學生來台學華語。