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陸生招聯會擬保住1500個陸生名額 供已在台陸生升學
台灣陸生學位生有8000多人，中國大陸教育部昨表示要暫停陸生來台，衝擊我國大學生源。陸生招聯會表示，目前仍在與陸方討論，爭取1500個碩博生名額，提供給已經在台灣念大學，有意繼續留台攻讀碩博士的陸生。
大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會總幹事、南台科技大學副校長張鴻德說，我國各大學歷來一年開放3800名陸生來台就學，原定是兩岸每年12月確認名額，但因疫情等因素，下一學年的名額遲遲未定案。昨天收到陸方公告後，陸生招聯會正在與陸方窗口確認細節，希望能談定1500個名額給在台陸生升學。
張鴻德說，陸生來台念學士班或碩士班，一年約800人繼續往上升，留台就讀碩博士班。今年受疫情影響，有些應屆畢業的陸生目前在中國大陸採遠距學習。如果兩岸談定這些學生能繼續升學，陸生招聯會將全力協助大學招收這批陸生，包括報名、甄選和審查方式，都將因應疫情變化，提出應變方案。
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