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教育部明年起補助私校加發資遣慰助金 1年受惠170人

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

教育部表示，為健全私校教職員資遣制度，明年元旦起補助各校加發資遣慰助金35%的經費，以最高發給教職員六個月最後在職薪資的標準，強化受資遣的教職員臨時生活保障。按過去三學年各級私校資遣教職員情形估算，每學年受惠人數約170人。

教育部表示，目前各級私校資遣教職員時，部分學校雖有加發優惠退離措施，也要求私立專科以上學校提供三個月以上帶職帶薪參加校外轉職輔導措施，但並非全面。

為整體關照這些非可歸責於個人而受資遣者的臨時生活，資遣慰助金按私校教職員2010年元旦以後退撫新制年資計給，每滿一年發給0.5個月，未滿一年的年資依比例計給，並以最後在職薪資為標準，最高發給六個月資遣慰助金。另，私立專科以上學校如已提供上述三個月以上校外轉職輔導措施者，得併入發給六個月慰助金上限計算。

教育部也說，受資遣者如果是領有退休（職、伍）金的公務人員、教育人員、政務人員、軍職人員、公營事業人員及其他公職人員轉任者，以及遴聘年齡逾65歲之校長或專任教師（含私立專科以上學校編制外專任教學人員），要排除。

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