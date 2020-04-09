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會考、統測沒戴口罩不計分 家長不得陪考

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
因新冠肺炎疫情升溫，教育部表示統測以及國中會考須全程戴口罩，考生若沒戴口罩該科不計分。 本報資料照片
因新冠肺炎疫情升溫，教育部表示統測以及國中會考須全程戴口罩，考生若沒戴口罩該科不計分。 本報資料照片

新冠肺炎疫情升溫，教育部今天說明升學考試防疫，統測、國中會考兩次考試都要全程戴口罩，口罩由試務單位提供，每名考生每天一片，入場沒戴口罩，該科不計分。考試不開放家長陪考，由學校組成服務隊來服務。各考試將於考前兩周公布防疫措施。

今年四技二專統測5月2、3日登場；國中會考5月16、17日登場。主辦會考的台師大心測中心主任陳柏熹說，如果第一次考試日期在居家檢疫或隔離，可參加補考，四技二專統測補考日期為5月23、24日，國中會考為5月30日、31日。補考者採外加名額錄取。

陳柏熹說，升學考試採最高規格防疫措施，統測、會考、指考試場全面戴口罩，試場每天發給考生、監試人員、考生服務隊每人一片，教育部共準備140萬片。除用餐時間外，考場內都要配戴口罩，應試者沒配戴口罩，該科不計分。

教育部也說，入場都要量測體溫，不量體溫不得入場。額溫超過37.5度、耳溫超過38度，會再次施測，如仍發燒，安排到備用試場應試。所有考場都裝設紅外線熱顯像儀，作為初步的體溫監測工具。

如果是身心障礙、重大傷病考生，陪考人考前要申請陪考，通過後才能進去。陳柏熹說，三大考試都不開放家長陪考，改由學校組成考生服務隊服務考生。如果是個別報名者，考場本身也設有服務隊來服務。考生服務隊員都掌握旅遊史，也要配合考場防疫措施。

陪考者若在校園外面等候，教育部提醒，要保持規定的社交距離，室內為1.5公尺、室外1公尺。

口罩 新冠肺炎 教育部 統測 會考

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