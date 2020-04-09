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重視多元展能受肯定 康橋國內外大學榜單再創耀眼佳績

聯合新聞網 / 林煥堯

109年國內外大學陸續放榜中，新北市康橋國際學校國內外升學榜單，再創高峰，不僅多位同學錄取美國長春藤聯盟名校，高達94%學生錄取美國Top60學校，國內升學榜單亦不遑多讓，繁星錄取率高達93%，國立大學錄取率超過60%，多位錄取醫學大學，整體表現不凡。

康橋新店秀岡校區校長徐文淞表示，全校師生對於12年級學生此次的升學表現與有榮焉，感恩所有師長們對學生的陪伴與無私的付出，也欣慰學生的努力有好的結果，相信這次的成果讓師長及家長們深感安慰。接下來國內升學的同學即將準備個人申請入學的面試，學校也已規劃好各式的準備活動來與同學們一起努力，相信定能輔導他們順利錄取理想中的大學校系。

讓哈佛大學、哥倫比亞大學、西北大學…等眾多名校紛紛選中他的姚舒瀚同學，在校成績優異且多才多藝，從小就熱愛踢踏舞，16歲時即成為首位亞洲籍的歐陸世界盃踢踏舞冠軍，並一直不斷地努力堅持著兼顧著學業及興趣。入學康橋時，學校師長不僅為舒瀚的個人才華感到驚艷，也珍視孩子敢於追夢的精神、以及真正實踐夢想的能力與毅力。康橋秀岡校區徐校長及師長決定為舒瀚量身打造資優生計畫培育，給予最大學習彈性與協助，成為其追求夢想最堅實的後盾。

圖／康橋 提供
圖／康橋 提供

舒瀚分享，「康橋支持各式各樣的學生。以前就都只有讀書，可是在康橋就是會遇到很會讀書、很會運動，又能往其他方向發展的同學，真的很多元！」也讓他真正見識到「多元」的力量，正是這樣的學習氛圍，讓他在築夢過程中不用孤軍奮戰，可以堅持朝自己的目標前進，也能因著這樣的執著與努力，讓頂尖名校看見。

繁星推薦錄取台灣大學心理系的何苡甄同學，即早就訂下目標，從高一開始就認真督促自己的每一次學習與考試。苡甄的讀書心法是：良好的時間管理、規律的作息，以及「在對的時間做對的事情」。除此之外，苡甄更分享，「我覺得康橋給我們很多多元學習的機會，如果單單只有讀書和成績的話，太可惜了！」所以她也參與了許多的活動，讓自己的學習歷程精彩豐富。

圖／康橋 提供
圖／康橋 提供

康橋表示，學校不僅給予孩子最適合的學習環境，讓每位學生都能擁有充實的學習資源，除了在升學上可以獲得好的成果外，學校豐富多元的活動更能激發孩子成長、成為發掘自我潛能的催化劑。康橋也期許每位孩子都能在適性揚才的舞台上，成為具備影響力的社會菁英。

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