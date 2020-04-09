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國中會考明寄發准考證 二試日期今下午公告

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國中會考將登場，明天寄發准考證。本報資料照片
國中會考將登場，明天寄發准考證。本報資料照片

國中會考5月16日、17日登場，教育部表示，明天將寄發准考證，集體報名的國中應屆畢業生由就讀國中轉發，個別報名考生由各考區試務主辦學校寄發。准考證如有錯誤，要於4月13日、14日申請更正。

教育部表示，准考證請詳細檢查並妥善保管，如有錯誤，要於4月13日、14日申請更正。集體報名考生向就讀國中申請，個別報名考生則向考區試務會申請。如有毀損或遺失，考生於考試當日攜帶身分證件及與報名時同式兩吋相片一張，向各考場試務中心申請補發。

全國試務會表示，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生可依需求申請考試服務，包含試題本別、作答方式、試場安排、輔具等項目。國中教育會考網站「特殊考生應考相關」頁面，已建置各項考生應試程序及注意事項等內容可供參考。

教育部表示，國中教育會考依據國民小學及國民中學學生成績評量準則辦理，是國中學習階段的總結性評量，由專業評量機構負責命題、組卷、閱卷與計分。

教育部國教署說，會考可了解學生的學習品質，無論是否需要以國中教育會考成績做為高中、高職或五專的入學使用，全體國中應屆畢業生都應參加會考。

因應新冠肺炎疫情，國中會考規畫第二次考試，僅限第一次考試期間在居家隔離或檢疫者報名，並採外加名額錄取。教育部表示，考試日期，以及考場是否要量額溫、考生是否戴口罩、家長能否陪考等細節，教育部今天下午將舉行記者會說明。

國中教育會考 教育部 新冠肺炎

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